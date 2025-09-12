Phemex lancia la modalità Multi-Assets per migliorare l'efficienza del trading e la gestione del rischio

APIA, Samoa, 13 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, l'exchange di criptovalute più efficiente, ha presentato la modalità Multi-Asset, un framework di margine che consolida più criptovalute, come BTC ed ETH, in un pool unificato per il trading di futures perpetui. Questa funzionalità è sviluppata per migliorare l'efficienza del capitale e offrire ai trader di Phemex una maggiore flessibilità nella gestione del rischio tra le posizioni.

Rispetto alla tradizionale modalità di margine ad asset singolo, la modalità Multi-Asset permette di impiegare i fondi in modo più efficiente, consentendo al contempo ai profitti di una posizione di compensare le potenziali perdite di un'altra. Ciò riduce la frammentazione del capitale e aumenta la resilienza al rischio di liquidazione.

Federico Variola, CEO di Phemex, ha dichiarato: "L'efficienza è sempre stata al centro della nostra attenzione. I trader di futures, in particolare professionisti e istituzioni, hanno bisogno di infrastrutture che riducano al minimo gli sprechi di capitale e rafforzino i quadri del rischio. Consolidando le garanzie in un pool unificato, consentiamo agli utenti di operare in modo più dinamico, di effettuare coperture più efficaci e di sbloccare liquidità che altrimenti rimarrebbe inutilizzata. Guardando al futuro, prevediamo che modelli come questo diventeranno prassi standard in tutto il settore."

Con la modalità Multi-Asset, Phemex aggiunge un ulteriore livello di funzionalità per i partecipanti al mercato che sono alla ricerca di una gestione semplificata delle garanzie, segnalando l'intenzione dell'exchange di competere non solo sull'ampiezza dell'offerta di prodotti ma anche sull'efficienza strutturale nei mercati dei futures.

Informazioni su Phemex

Fondato nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute globale e innovativo, su cui fanno affidamento oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale che integrano funzionalità fluide con sicurezza di livello istituzionale. Nota per la sua affidabilità e per lo spirito innovativo, Phemex si distingue per la priorità data all'esperienza utente e alla trasparenza in un settore in cui la fiducia è essenziale. Con una solida prospettiva per il futuro della finanza, Phemex continua ad espandere la propria presenza globale e a fornire prodotti che consentono agli utenti di fare trading, investire e crescere con fiducia.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://phemex.com/

