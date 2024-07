Pignatelli Materassi: Soluzioni eccellenti a garanzia del benessere

Il titolare Pompilio Pignatelli spiega l’importanza della consulenza: “Guidare le persone nella scelta del materasso da acquistare significa assicurare a tutti il miglior riposo per mente e corpo”

Lecce, 08/07/2024 Riposare e rigenerare il corpo e la mente. Il sonno notturno è alla base del benessere quotidiano. Non a caso le più importanti aziende studiano costantemente nuove tecnologie e soluzioni per consentire il miglior confort del riposo. Un confort reso possibile anche grazie a realtà che hanno fatto della consulenza la miglior garanzia di soddisfazione. la Pignatelli Materassi, storica azienda salentina, innovativa a partire dall’approccio con il pubblico:

«Negli anni Novanta il mercato consisteva nella semplice vendita – spiega il titolare Pompilio Pignatelli – Quando nel 1998 ho aperto il primo punto vendita a Campi Salentina, ho pensato da subito a uno spazio che consentisse alle persone di poter comparare direttamente le diverse soluzioni, per poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze».

Una scelta la cui qualità, nel caso di Pignatelli Materassi, è stata garantita sin dall’inizio grazie alla presenza dei più importanti marchi di riferimento sul mercato.

«Oggi nei nostri quattro punti vendita rappresentiamo circa venti aziende, garantendo alla clientela qualsiasi soluzione per ogni tipo di esigenza.

Memory foam, lattice, materassi a molle. Negli ultimi anni le soluzioni si sono moltiplicate, spesso disorientando le persone rispetto a un’eventuale scelta.

«Proprio per questo – prosegue Pignatelli – la base del nostro lavoro consiste nell’attività di consulenza. I clienti che si rivolgono a noi vengono guidati nelle decisioni attraverso la descrizione delle caratteristiche di ogni singolo materasso. Il riposo è un fatto soggettivo, dipende dalla struttura fisica di una persona. Scegliere il giusto materasso significa ridurre i movimenti notturni, garantendo benessere e confort».

Caratteristiche che la Pignatelli Materassi assicura non soltanto ai privati, ma anche alle strutture ricettive.«Lavoriamo molto sul territorio, ma abbiamo clienti in tutta Italia, nonostante la nostra scelta di non fare vendita online, proprio perché crediamo nel rapporto diretto con il cliente, e nella sua possibilità di provare il prodotto prima di acquistarlo».

Altrettanto importante è l’aspetto dell’assistenza:«Solitamente effettuiamo un sopralluogo per verificare, prima della vendita, se la base del letto sia idonea e compatibile con il materasso scelto».

Un ulteriore dettaglio che aggiunge il marchio di eccellenza a una realtà che, nata nel 1942, si è evoluta nel tempo, grazie alla passione della famiglia Pignatelli. Passione ereditata da Pompilio, la cui filosofia di lavoro ha trasformato la sua realtà in un punto di riferimento in termini di garanzia:

«Conoscere la provenienza di un prodotto, ascoltarne le caratteristiche ed essere guidati nella scelta sono gli aspetti fondamentali che guidano il nostro mestiere. Un mestiere che contribuisce al benessere delle persone, e proprio per questo va curato nei minimi dettagli».

Contatti: www.pignatellimaterassi.it