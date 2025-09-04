AYP-101 di AMI Pharm si dimostra promettente nella sperimentazione di fase 2, segnalando una svolta nella lipolisi non chirurgica

SEOUL, Corea del Sud, 1 settembre 2025/PRNewswire/ -- AYP-101, il nuovo farmaco iniettabile sviluppato da AMI Pharm, ha ottenuto risultati promettenti nella sperimentazione di fase 2 per la lipolisi per la riduzione del doppio mento. I risultati dello studio sono stati pubblicati recentemente in Clinical Therapeutics, una delle principali riviste per lo sviluppo di farmaci e terapie. Questa pubblicazione segna una pietra miliare per AYP-101 e ne evidenzia il potenziale come opzione terapeutica non chirurgica sicura ed efficace. Lo studio ha valutato l'efficacia e la sicurezza di AYP-101 a due diverse concentrazioni. I risultati hanno mostrato che la concentrazione di 25 mg/mL, somministrata ogni due settimane per sei sedute, ha portato a riduzioni statisticamente significative e clinicamente rilevanti del grasso submentale da moderato a grave.

Efficacia e sicurezza dimostrate

Nello studio di fase 2, per il quale sono stati arruolati 96 partecipanti, ha dimostrato risultati positivi. Quattro settimane dopo il trattamento finale, il 69,70% dei partecipanti al gruppo di trattamento con 25 mg/mL ha ottenuto almeno un miglioramento di un grado sia nella scala di valutazione del grasso submentale riportata dal valutatore che in quella riportata dal soggetto (ER-SMFRS e SR-SMFRS). Si è trattato di un miglioramento statisticamente significativo rispetto al tasso di risposta del 22,58% nel gruppo placebo. I dati della sperimentazione hanno inoltre evidenziato il profilo favorevole di sicurezza e tollerabilità di AYP-101. Il farmaco è stato progettato appositamente per eliminare il grasso attraverso un processo chiamato apoptosi, riducendo al minimo i danni ai tessuti circostanti. Lo studio ha rilevato che AYP-101 richiedeva meno punti di iniezione e produceva una minore incidenza di gonfiore e parestesia post-iniezione rispetto a quanto solitamente riportato per l'acido desossicolico (DCA).

Un leader nel crescente mercato dell'estetica

A causa dell'aumento della domanda globale di lipolisi non chirurgica, AMI Pharm sta portando avanti lo sviluppo di AYP-101. Secondo Ki-Taek Lee, amministratore delegato AMI Pharm, "La pubblicazione della Fase 2 riafferma la nostra forza in termini di ricerca e sviluppo e dimostra il notevole potenziale di AYP-101 nel mercato della lipolisi localizzata". Lo studio di fase 3 su AYP-101 è in fase di accelerazione, con l'obiettivo di completarlo entro la fine del 2025. AMI Pharm sta inoltre attivamente ampliando le collaborazioni internazionali per sviluppare farmaci iniettabili di nuova generazione per la lipolisi localizzata. Questa ultima pubblicazione segue i risultati positivi dello studio di fase 1 di AYP-101 del 2024, continuandone il riconoscimento a livello internazionale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2744184/AMI_Pharm_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.