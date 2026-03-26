/C O R R E C T I O N -- 50 Best/

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IL RISTORANTE THE CHAIRMAN DI HONG KONG È NO.1 NELLA CLASSIFICA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

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HONG KONG, 26 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il pioniere della cucina cantonese The Chairman è stato nominato The Best Restaurant in Asia, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, durante la cerimonia di premiazione di Asia's 50 Best Restaurants 2026. Celebrato per la sua capacità di valorizzare gli ingredienti e le tradizioni cantonesi della Cina meridionale, The Chairman continua a promuovere una raffinata cucina regionale basata sulla stagionalità.

Votata dall'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un influente gruppo di oltre 350 esperti del settore, composto da professionisti con una rappresentanza equilibrata di genere, la classifica di quest'anno include ristoranti provenienti da 17 città della regione, con tre città che entrano per la prima volta nella graduatoria 1-50, otto nuovi ingressi e tre rientri nella classifica. Bangkok guida la classifica di quest'anno con nove ristoranti, seguita da Tokyo con sette. Hong Kong, Seoul e Singapore sono rappresentate ciascuna con sei locali.

Rikki Tidball, Direttrice Eventi di 50 Best, ha dichiarato: "Le mie più sincere congratulazioni vanno a tutti i ristoranti presenti nella classifica di quest'anno, in particolare a The Chairman per la conquista del titolo di No.1 nella classifica di Asia's 50 Best Restaurants 2026. L'incrollabile dedizione all'eccellenza culinaria e la costante volontà di superare i confini della gastronomia, dimostrate dai ristoranti presenti in classifica, rappresentano un tributo al talento eccezionale e allo spirito innovativo che contraddistinguono la vivace scena gastronomica asiatica."

La serata ha anche celebrato i vincitori dei premi preannunciati, tra cui Peggy Chan, vincitrice del Champions of Change Award di quest'anno, Masque (No.15) di Mumbai, vincitore dell'Art of Hospitality Award, e San di Seoul, vincitore del One To Watch Award.

Centro stampa:https://mediacentre.theworlds50best.com/

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