Cango Inc. comunica i risultati finanziari non verificati del secondo trimestre 2025

08 settembre 2025 | 20.51
HONG KONG, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari non verificati per il secondo trimestre, conclusosi il 30 giugno 2025.

Dati finanziari e operativi salienti

Il signor Paul Yu, CEO di Cango, ha dichiarato: "Questo trimestre segna una pietra miliare significativa, poiché pubblichiamo il nostro primo trimestre completo dopo la nostra trasformazione strategica. In soli nove mesi ci siamo affermati come uno dei più grandi miner di Bitcoin a livello mondiale, supportati dalla nostra strategia asset-light che consente una rapida scalabilità con un capitale iniziale minimo. Sebbene questo approccio comporti costi in contanti più elevati per Bitcoin, le nostre minori spese di ammortamento garantiscono costi complessivi competitivi e una forte efficienza del capitale. La nostra recente acquisizione di 18 EH/s ha aumentato la nostra capacità di mining totale a 50 EH/s, contribuendo a un aumento del 44% nella produzione di Bitcoin a luglio. Questa crescita sottolinea l'impatto delle nostre attività ampliate e supporta un'ulteriore espansione attraverso iniziative organiche e acquisizioni strategiche. Inoltre, l'acquisizione di un impianto di mining da 50 MW in Georgia migliora la nostra sicurezza energetica e riduce i costi dell'energia, fornendo competenze operative per future iniziative HPC ed energetiche".

Link all'articolo completo: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-second-quarter-2025-unaudited-financial-results-302546670.html 

Contatto per le relazioni con gli investitoriEmail: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cango-inc-comunica-i-risultati-finanziari-non-verificati-del-secondo-trimestre-2025-302549651.html

