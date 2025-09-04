CRISTIANO RONALDO LANCIA UNREAL CALENDAR

E, nell'ultima campagna del turismo saudita ti invita a "Stay for More"

RIYADH, Arabia Saudita, 2 settembre 2025 /PRNewswire/ -- "Saudi, Welcome to Arabia", il marchio dell'Autorità saudita per il turismo (Saudi Tourism Authorit, STA) rivolto ai consumatori, ha lanciato la sua ultima campagna con protagonista Cristiano Ronaldo (CR7). Lanciata nei mercati chiave di Europa, India e Cina, la campagna "I Came for Football, I Stayed For More" mostra un'Arabia Saudita che offre ai visitatori molto più di quanto ci si aspetti. Aprendo una lunga stagione di sport di alto livello, intrattenimento entusiasmante ed eccezionali eventi cinematografici, culturali e di moda, la campagna sfrutta TV, social, canali digitale e OTA per offrire al pubblico un assaggio di uno dei calendari delle destinazioni più entusiasmanti al mondo.

Con la partecipazione della superstar del calcio nonché residente straniero più famoso dell'Arabia Saudita, CR7, il film accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso gli eventi più importanti dell'Arabia Saudita. Un CR7 ammirato siede sugli spalti e paragona i vari sport al suo. I toni tenui monocromatici lasciano il posto a colori vivaci mentre scopriamo di più su ciò che ha spinto CR7 a rimanere in Arabia Saudita. Dall'adrenalina che anima la folla, di cui sentiamo il ruggito, con tutte le emozioni di un'esperienza condivisa. L'entusiasmo è palpabile e trascina il pubblico nel vivo dell'azione. Questa è l'Arabia Saudita: impegnata, entusiasta e desiderosa di conquistare il suo posto sulla scena mondiale.

La campagna presenta i diversi eventi sportivi e di intrattenimento sauditi che si svolgono durante tutto l'anno a Riyadh, Jeddah e Al Ula, con pacchetti studiati appositamente per rendere la visita ancora più agevole. In qualità di paese ospitante della Coppa del Mondo FIFA 2034, della Coppa d'Asia AFC 2027, delle Olimpiadi degli eSport 2027 e dei Giochi asiatici invernali 2029, tra gli altri, in Arabia Saudita lo sport è di casa. Il calendario fisso del Paese include grandi eventi internazionali come la Coppa del mondo di eSport, la Formula 1, il LIV Golf Riyadh, il tennis e la Saudi Pro League (RSL), eventi che consolidano la sua posizione di polo per grandi eventi.

Dallo sport alla cultura fino all'intrattenimento, l'Arabia Saudita ne ha per tutti i gusti e gli interessi. Il suo calendario annuale continua a crescere, con la Riyadh Fashion Week, il Red Sea International Film Festival, le Biennali d'arte e le omonime Stagioni, che si tengono a Riyadh e Jeddah e costituiscono il fulcro delle attività. Dalla musica alla commedia, artisti internazionali e locali stanno calcando i palchi dell'Arabia Saudita, espandendone la fama e dando accessibilità a un pubblico sempre più vasto.

Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, ha dichiarato: "Oggi l'Arabia Saudita sta consolidando il suo ruolo di destinazione globale che coniuga autenticità culturale, calda ospitalità e l'emozione di eventi di livello mondiale. Nel settore del turismo, restiamo fermi nel nostro impegno a sviluppare un paesaggio armonioso che ispiri il mondo e offra ai visitatori esperienze indimenticabili".

Fahd Hamidaddin, CEO dell'Autorità saudita per il turismo, ha aggiunto: "Questa campagna con CR7 è una vetrina per l'Arabia Saudita di oggi e per le nostre ambizioni. Il turismo è una componente fondamentale della nostra visione, motivo per cui continuiamo ad ampliare la nostra offerta. Dal 2018, abbiamo ospitato oltre 100 importanti eventi internazionali e, con il continuo ampliamento del nostro calendario, siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di 150 milioni di visitatori entro il 2030. Da eventi di livello mondiale a siti iconici e paesaggi mozzafiato, l'Arabia Saudita è una terra di scoperte. Ci impegniamo ad accogliere il mondo intero affinché si unisca a noi nel cuore dell'Arabia, per fermarsi un po' e assistere allo svolgersi del futuro in tempo reale".

Cristiano Ronaldo ha dichiarato: "Partecipare al percorso dell'Arabia Saudita come centro sportivo globale è stato davvero speciale e in qualche modo inaspettato per me qualche anno fa. La verità, oggi, è che, dall'energia dei tifosi all'entità delle ambizioni, è qui che si scrive il futuro dello sport. Ciò che ammiro di più dell'Arabia Saudita è il modo in cui onora le sue radici e allo stesso tempo costruisce il futuro. Dai cammelli ai cavalli, dalle corse agli eSport, dal deserto allo stadio: questo è un posto dove ogni giovane atleta può sognare in grande".

Nel quadro del suo obiettivo Vision 2030 di diversificare l'economia ed espandere il settore turistico, l'Arabia Saudita sta investendo per diventare un polo mondiale per gli eventi. Ha impegnato 800 miliardi di dollari nel settore, che dovrebbe raggiungere un valore di mercato di 22,4 miliardi di dollari entro il 2030 e contribuire al PIL con 16,5 miliardi di dollari entro il 2030. Gli eventi svolgono un ruolo fondamentale in questo senso, incrementando il turismo, stimolando la crescita delle infrastrutture, creando posti di lavoro e favorendo la partecipazione dei giovani. Gli investimenti in stadi, arene e programmi di base stanno contribuendo a plasmare l'eredità dell'Arabia Saudita come leader non solo nel turismo sportivo globale, ma anche nell'intrattenimento in senso più ampio. Scopri il calendario di eventi Unreal Calendar dell'Arabia Saudita qui.

Informazioni su "Saudi, Welcome to Arabia"

https://www.visitsaudi.com/en è un vivace marchio di consumo che si impegna a condividere l'Arabia Saudita con il mondo e ad accogliere i viaggiatori per esplorare tutto ciò che il Paese ha da offrire. Il ruolo del brand è promuovere l'industria turistica del paese attraverso campagne di sensibilizzazione e fornire una gamma completa di informazioni e risorse ai viaggiatori, per aiutarli a pianificare e a godersi viaggi indimenticabili. Il suo scopo è quello di ispirare i viaggiatori a viaggiare verso l'Arabia Saudita e al suo interno, arricchendo le vite e creando ponti tra le culture attraverso la scoperta delle nostre meraviglie uniche e della nostra calorosa ospitalità. L'Arabia Saudita, cuore dell'Arabia, è la destinazione in più rapida crescita al mondo e rappresenta la nuova meta più elettrizzante in ogni momento dell'anno.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2761971/The_Saudi_Tourism_Authority.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2761970/The_Saudi_Tourism_Authority_1.jpg

