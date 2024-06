Cyberbit Vince il Premio Migliore Soluzione di Sicurezza Aziendale agli SC Awards Europe, Consolidando la Leadership nello Sviluppo delle Competenze in Cybersecurity

Cyber Range Iper-Realistico con Simulazioni Live-Fire e Strumenti Commerciali Garantisce a Cyberbit la Vittoria agli SC Awards Europe

NEWBURYPORT, Mass., 25 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Cyberbit, leader nello sviluppo e nel perfezionamento delle competenze in cybersecurity iper-realistiche, ha annunciato la sua vittoria come Migliore Soluzione di Sicurezza Aziendale agli SC Awards Europe. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Cyberbit nell'affrontare la carenza globale di talenti in cybersecurity. La sua piattaforma innovativa consente alle organizzazioni di migliorare significativamente le prestazioni dei loro team di difesa cibernetica, traducendosi direttamente in una maggiore preparazione organizzativa e una capacità più forte di rispondere efficacemente agli attacchi cibernetici.

"Il panorama delle minacce in continua evoluzione richiede una forza lavoro altamente qualificata in cybersecurity," ha dichiarato Nat Prakongpan, VP Product di Cyberbit, dopo la vittoria agli SC Awards Europe. "Questo premio convalida il focus di Cyberbit nel fornire risultati misurabili nella formazione in cybersecurity. Andiamo oltre i metodi tradizionali offrendo un ambiente iper-realistico con reti di livello aziendale, attacchi cibernetici live e gli stessi strumenti utilizzati dai difensori sul campo. Questo approccio live-fire convalida le prestazioni umane, costruisce competenze tecniche e affina abilità essenziali come la risoluzione dei problemi sotto pressione, valutazione critiche e il lavoro di squadra."

La piattaforma premiata di Cyberbit affronta l'urgente necessità di sviluppare competenze pratiche avanzate in cybersecurity offrendo simulazioni reali e live-fire di attacchi e vulnerabilità di alto profilo. I team di sicurezza possono affinare e migliorare le loro capacità di risposta contro le minacce emergenti all'interno di un ambiente sicuro e controllato. Questo approccio innovativo supera i metodi convenzionali, incorporando simulazioni avanzate che comprendono una vasta gamma di scenari, inclusi quelli specifici per ambienti cloud come AWS e Azure, e permettendo ai professionisti della cybersecurity di affinare le loro competenze con strumenti di sicurezza commerciali.

Cyberbit fornisce la piattaforma leader di mercato per lo sviluppo delle competenze in cybersecurity e la prontezza operativa. La piattaforma Cyberbit massimizza le prestazioni e la prontezza cibernetica dei team di sicurezza informatica, dei consigli di amministrazione e dei dirigenti C-suite, offrendo esercitazioni live-fire iper-realistiche, cyber labs e simulazioni di crisi che rispecchiano scenari di attacco reali. La piattaforma crea cyber range virtuali in pochi secondi, emulando molte reti, tra cui AWS, Azure e reti on-premise, e stack di sicurezza di grandi fornitori commerciali. I clienti di Cyberbit includono aziende Fortune 500, i principali integratori di sistemi, governi e istituzioni di istruzione superiore. Visita il sito web di Cyberbit.

