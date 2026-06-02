FAIRMONT HOTELS & RESORTS DEBUTTA NEL NORD-OVEST DELL'INGHILTERRA CON FAIRMONT CHESHIRE, THE MERE

Fairmont Cheshire, The Mere accetta prenotazioni a partire dal 10 luglio, anche per il Gordon Ramsay at The Mere

NEW YORK, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Fairmont Hotels & Resorts, marchio di lusso di livello internazionale e parte del gruppo alberghiero leader mondiale Accor, ha annunciato oggi che sono aperte le prenotazioni in vista della sua attesissima inaugurazione, prevista per il 10 luglio 2026. La nuova struttura di Fairmont (Fairmont Cheshire, The Mere) sarà il quarto hotel del marchio nel Regno Unito insieme a The Savoy, A Fairmont Hotel, Fairmont Windsor Park e Fairmont St Andrews.

Immerso in 157 acri della pittoresca campagna del Cheshire, con una vista mozzafiato sul lago Mere, questo splendido edificio storico volta pagina, trasformando la regione in un luogo lussuoso e raffinato. Il Fairmont Cheshire, The Mere, rinomata tenuta di campagna in pieno fermento, è il luogo ideale per incontri vivaci, che ci ricordano l'importanza di vivere la vita al meglio". Gli ospiti possono vivere tantissime esperienze in ogni angolo di questo iconico resort, tra cui: soggiorni di lusso in una delle sue 116 camere splendidamente arredate, tra cui 23 spaziose suite; esperienze esclusive al Gordon Ramsay at The Mere; tè pomeridiano e champagne all'Orangery; piatti classici britannici e vivace cucina indiana presso The Club Lounge; un nutriente frullato post-trattamento allo Spa Bar; esperienze di benessere di alto livello alla Fairmont Spa e una partita di golf sul suo campo da campionato a 18 buche. Fairmont Cheshire, The Mere fonde perfettamente il vero stile country con un tocco di eleganza classica nel cuore del Cheshire.

La tanto attesa trasformazione di questa dimora storica nel Fairmont Cheshire, The Mere rappresenta la sua evoluzione più significativa. Citata nel Domesday Book del 1086, divenuta una tenuta per il tempo libero e club privato e ora tornata alle sue origini come hotel, The Mere è sempre stato un luogo ricco di storia. Questa trasformazione operata da Fairmont Hotels & Resorts non si limita a trasformare The Mere in un mero hotel di lusso, ma valorizza con attenzione la sua eredità storica come tenuta amata e vissuta, profondamente fedele al territorio e al suo passato glorioso. Il risultato è una dimora di campagna in stile contemporaneo che incarna appieno la sua tradizione di feste in compagnia e momenti preziosi.

"Il Fairmont Cheshire, The Mere offre un rifugio immerso nella campagna, pensato per concedersi una pausa e rigenerarsi in un ambiente splendidamente arredato. Gli ospiti potranno godersi la massima tranquillità nella rilassante spa, che trae ispirazione dal lago, assaporare momenti di festa nella raffinata Club Lounge dopo una partita di golf e gustare un'eccellente cucina britannica e internazionale, al Gordon Ramsay at The Mere, il tutto in un ambiente rurale tipicamente britannico. "In Fairmont amiamo "creare momenti speciali" e non vediamo l'ora di portare questo spirito festoso nel Cheshire", ha dichiarato Claudia Kozma Kaplan, Chief Brand Officer di Fairmont Hotels & Resorts.

A seguito di un'acquisizione del valore di 35 milioni di sterline e di un investimento aggiuntivo di 90 milioni di sterline per la sua completa ristrutturazione da parte di Select Group, la struttura offrirà per la prima volta nella regione l'autentica ospitalità e il servizio impeccabile di fama mondiale di Fairmont. Destinato a diventare un vivace centro della vita sociale, l'apertura del Fairmont Cheshire, The Mere rappresenta un'importante novità nel panorama del turismo di lusso e dello stile di vita nel nord-ovest dell'Inghilterra.

"Fairmont Cheshire, The Mere rappresenta una tappa fondamentale per Select Group. È la concretizzazione di un progetto a cui ci siamo dedicati sin dal momento in cui abbiamo acquistato questa straordinaria proprietà. "Sin dall'inizio, il nostro obiettivo era quella di creare qualcosa che definisse un nuovo standard per l'ospitalità di lusso nel nord-ovest dell'Inghilterra, e la collaborazione con Fairmont, uno dei marchi di hotel di lusso più iconici al mondo, ci ha permesso di raggiungerlo", ha commentato Israr Liaqat, amministratore delegato del gruppo Select Group.

Ideale per feste di tutte le dimensioni, l'hotel offre spazi ottimali per grandi occasioni ed eventi. La Grand Ballroom offre infinite possibilità per eventi di qualsiasi portata, da conferenze e momenti di networking a occasioni memorabili. Questa imponente sala da ballo di 1.000 metri quadrati può ospitare fino a 1.000 invitati. Coniuga armoniosamente gli spazi interni con quelli esterni, sfruttando lo stile della tenuta e combinando dettagli classici con una raffinata sensibilità contemporanea e ampie vedute su parchi e sentieri panoramici. Inoltre, quattro sale riunioni dedicate con vista panoramica offrono la cornice ideale per riunioni o cene private. Fairmont Cheshire, The Mere, è ideale per matrimoni di qualsiasi portata e cerimonie. Offre il vantaggio unico di preservare l'intimità dell'evento, pur garantendo un livello di servizio senza pari. Che si tratti di eventi intimi o di festeggiamenti di più giorni e matrimoni multiculturali articolati in diverse cerimonie e percorsi per gli ospiti, la struttura offre un'atmosfera accogliente e attenta per rendere speciale ogni singolo evento.

"Il Fairmont Cheshire The Mere è un luogo che si distingue per la sua posizione: il lago, i fairway e lo spazio che lo circonda, tutti elementi che creano una naturale sensazione di serenità e armonia", ha affermato Gary Johnson, direttore generale del Fairmont Cheshire, The Mere. "Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti in questa nuova fase della tenuta, che siano qui per cenare, giocare a golf o dedicarsi al benessere, e di vedere l'hotel tornare a essere un luogo di compagnia, occasioni speciali e una vita vissuta appieno."

Ulteriori annunci e dettagli in anteprima saranno condivisi nelle prossime settimane, mentre Fairmont si appresta a svelare una nuova era dell'ospitalità di lusso nel Cheshire. Le prenotazioni possono essere effettuate su https://www.fairmont.com/en/hotels/mere/fairmont-cheshire-the-mere.html

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Informazioni su Fairmont Hotels & ResortsFairmont Hotels & Resorts è rinomata per l'ineguagliabile offerta di oltre 90 hotel straordinari di questo marchio internazionale del settore dell'ospitalità di lusso, dove i momenti più importanti della vita, i piaceri più profondi e i traguardi personali vengono celebrati e ricordati a lungo dopo ogni soggiorno. Da grandi hotel a rifugi urbani, dal 1907 Fairmont crea strutture magnifiche, ricche di significato e indimenticabili, dotate di grande carattere e profondamente legate alla storia, alla cultura e alla comunità delle località in cui sorgono: sedi rinomati come The Plaza a New York, The Savoy a Londra, Fairmont Tokyo, Fairmont Golden Prague, Fairmont San Francisco, Fairmont Banff Springs in Canada, Fairmont Doha e Fairmont The Palm a Dubai. Gli hotel Fairmont sono il fulcro della vita sociale delle loro città: luoghi di ritrovo iconici in cui si incontrano persone, cultura e idee. Famoso per il servizio impeccabile, gli spazi pubblici maestosi, la cucina di ispirazione locale e i bar e lounge iconici, Fairmont è inoltre orgoglioso del suo approccio pionieristico all'ospitalità e del suo ruolo di leader nelle pratiche di sostenibilità e turismo responsabile. Fairmont fa parte di Accor, gruppo alberghiero leader a livello mondiale che conta oltre 5.800 strutture in più di 110 Paesi, ed è un marchio aderente al programma fedeltà ALL Accor, piattaforma di prenotazione che offre accesso a un'ampia gamma di premi, servizi ed esperienze. fairmont.com | all.com | group.accor.com

Informazioni su Select GroupSelect Group è una società di sviluppo immobiliare e di investimenti nel settore dell'ospitalità con sede a Dubai, fondata nel 2002, con un portafoglio che si estende negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito e in Europa. Il Gruppo ha acquisito The Mere Golf Resort & Spa e si sta occupando della sua completa trasformazione nel Fairmont Cheshire, The Mere, il fiore all'occhiello dell'ospitalità britannica del Gruppo ed espressione del suo impegno teso a creare un portafoglio di investimenti di alto livello a lungo termine nel settore dell'ospitalità in Gran Bretagna. Il più ampio portafoglio di Select Group comprende quasi 2,3 milioni di metri quadrati di progetti di sviluppo residenziale, ad uso misto e nel settore dell'ospitalità, tra cui residenze di lusso negli Emirati Arabi Uniti con i marchi Six Senses e Jumeirah. Il Gruppo possiede e gestisce inoltre The Mere Golf Resort & Spa, Old Thorns Hotel & Resort e tre strutture Delta Hotels by Marriott in tutto il Regno Unito. www.select-group.ae

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