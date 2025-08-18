Flipster svela il primo modello a spread zero nel trading di criptovalute perpetue

Elimina il divario di prezzo nascosto che costa ai trader più di quanto si rendano conto

PANAMA CITY, 18 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una piattaforma di trading di criptovalute perpetue in rapida crescita, ha presentato il primo vero modello di trading a spread zero del settore, diventando il primo exchange di criptovalute a eliminare la differenza di prezzo nascosta, nota come spread, che prosciuga silenziosamente i profitti dei trader.

Grazie a questo cambiamento strutturale, Flipster diventa il primo exchange a offrire un'esecuzione a prezzo unico senza ricarico sulle principali coppie perpetue, garantendo un nuovo livello di trasparenza dei prezzi sul trading perpetuo che nessun altro exchange di criptovalute ha mai offerto.

Costi nascosti che la maggior parte dei trader non considera

La maggior parte degli exchange addebita una commissione di trading visibile su ogni ordine. Ma ciò che molti trader non sanno è che queste commissioni pubblicate sono solo una parte del costo reale. Il costo maggiore e spesso trascurato è legato allo spread: il divario nascosto tra il prezzo per andare long e il prezzo per andare short.

Quando i trader aprono una posizione, attraversano quel divario. Quando la chiudono, lo attraversano di nuovo. Ciò genera un costo integrato di andata e ritorno che non viene visualizzato in anticipo, ma che incide silenziosamente sui rendimenti di ogni operazione.

Si accumula rapidamente, soprattutto per i trader attivi, ad alta frequenza o ad alto volume. In molti casi, lo spread può costare più della commissione di negoziazione stessa.

Ad esempio, un trader che piazza un'operazione da 100.000 $ potrebbe pagare una commissione visibile di 50 $ a un tasso di 5 punti base. Ma se c'è anche uno spread di 2 punti base, si tratta di altri 40 $ di costi nascosti derivanti solo dall'entrata e dall'uscita dalla posizione. Se si considera lo slippage, il costo totale può facilmente arrivare a essere due o tre volte superiore alla tariffa indicata.

Flipster elimina questo markup invisibile offrendo spread pari a zero sulle coppie principali, ridefinendo radicalmente il modo in cui sono strutturate la liquidità e l'esecuzione. Significa quotare un prezzo unico anziché un bid/ask diviso, cosa che la maggior parte degli exchange non è progettata per fare.

Sicurezza all'altezza delle prestazioni

Flipster è realizzato con la stessa protezione di alto livello utilizzata dai principali istituti finanziari mondiali. La piattaforma è certificata ISO 27001, aderisce agli standard di sicurezza riconosciuti a livello internazionale e implementa misure di sicurezza multilivello per proteggere le risorse degli utenti. La sicurezza del portafoglio è rafforzata da una tecnologia che elimina i singoli punti di errore, mentre i suoi sistemi di monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevano e neutralizzano le minacce in tempo reale. Grazie alla sicurezza integrata a ogni livello, Flipster garantisce che i tuoi asset rimangano protetti in tutte le condizioni di mercato.

L'unico exchange con spread zero e rendimento attivo

Ciò che vedi è ciò che scambi.

Spread zero su oltre 20 coppie principali perpetue. I trader accedono a un prezzo di mercato unificato. Nessun ricarico. Nessuno slippage nascosto.

Guadagna mentre fai trading.

Bloccato o flessibile, il capitale funziona senza interruzioni. Flipster è l'unico exchange che consente ai trader di guadagnare e fare trading contemporaneamente.

Scopri cosa significa fare trading senza compromessi. Provalo tu stesso su flipster.io

Informazioni su Flipster

Flipster è l'exchange senza intoppi per i trader di criptovalute che esigono la migliore esperienza di trading perpetua. Con spread estremamente ridotti, saldi che generano guadagni durante il trading e una leva finanziaria fino a 100x, offre precisione e prestazioni per chi si muove velocemente e fa trading ancora più velocemente. Solo nel 2024, il volume degli scambi di Flipster è cresciuto dell'856% su base annua, consolidando la sua posizione come una delle piattaforme di trading di criptovalute perpetue in più rapida crescita. Scopri di più su flipster.io o segui l'azienda su X.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2750473/Flipster_Unveils_First_Zero_Spread_Model_Crypto_Perpetuals_Trading.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.