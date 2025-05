Huawei Mantenere le città in movimento, amplificare l'intelligenza ferroviaria urbana

HONG KONG, 11 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Si è tenuto a Hong Kong, Cina, l'Huawei Smart Urban Rail Summit, all'insegna del tema "Avanti a tutto gas con la convergenza tra cloud e reti e l'abilitazione di dati e IA per una rete ferroviaria urbana intelligente".

Thomas Xu, vicepresidente business unit Huawei Smart Transportation e direttore ufficio vendite e sviluppo partner della business unit, ha sottolineato l'importanza di identificare le tecnologie informatiche, digitali e intelligenti più adatte per soddisfare specifiche esigenze di servizio.

Tony Lee Kar-yun, direttore operazioni e innovazione presso MTR, ritiene che l'integrazione di risorse digitali e di applicazioni IA innovative possa migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza dei passeggeri, e ha sottolineato che questa integrazione costituirà la base per un trasporto urbano più efficiente e una vita comunitaria più comoda.

Xi Xiaodong, ingegnere capo presso Shanghai Rail Transit Maintenance Support Co., Ltd., ha sottolineato la necessità per gli operatori della metropolitana di integrare le risorse esterne e migliorare le capacità interne di base se vogliono conseguire uno sviluppo di alta qualità.

Nelson Huang, direttore attività ferroviarie della business unit Huawei Smart Transportation, ha spiegato che Huawei integra innovative tecnologie informatiche e per le comunicazioni, come cloud, big data, 5G, IA e IoT, sviluppate a partire da fondamenta digitali e intelligenti per le ferrovie urbane.

Xiong Xinbin, Ceo a rotazione e vicepresidente senior del Beijing Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering (BRI), ha sottolineato che l'istituto ha implementato modelli Pangu per potenziare il trasporto ferroviario, utilizzato Ascend e Kunpeng per gettare solide basi di dati e integrato l'IA per sviluppare una piattaforma O&M intelligente e completa.

Nel corso della tavola rotonda che si è tenuta dopo gli interventi, vari esperti – Ji Kun, Direttore soluzioni ferroviarie all'estero della business unit Huawei Smart Transportation; Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman, Presidente CdA della Malaysian Rail Industry Corporation (MARIC); Chan Hing-keung, Responsabile servizi di ingegneria operativa e innovazione presso MTR; Xi Xiaodong, Ingegnere capo manutenzione e supporto della metropolitana di Shanghai; Xiong Xinbin, Ceo a rotazione e Vicepresidente senior BRI; e David Xu, Vicepresidente business unit Huawei Smart Transportation e Direttore ufficio sviluppo soluzioni I&V della business unit – hanno approfondito gli scenari di abilitazione tecnologica, i punti critici della trasformazione, l'estrazione del valore dei dati e l'aggiornamento dell'esperienza utente.

Huawei ha servito più di 300 linee ferroviarie urbane in più di 70 città in tutto il mondo e intende continuare ad approfondire la sua cooperazione con i partner del settore, aderendo costantemente al principio di "apertura, collaborazione e successo condiviso". Huawei è determinata a realizzare sistemi di viaggio comodi e una logistica fluida, insieme a trasporti digitali e intelligenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2682561/image_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2682562/image_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2682563/image_3.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2682564/image_4.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2682565/image_5.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-mantenere-le-citta-in-movimento-amplificare-lintelligenza-ferroviaria-urbana-302451793.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire