IFA 2026: EZVIZ accelera l'innovazione per una casa più intelligente, sicura e connessa

Nuove telecamere AI, serrature smart, sistemi di accesso intelligenti e dispositivi per la vita quotidiana ampliano l'ecosistema dell'azienda, con un approccio sempre più orientato all'intelligenza artificiale locale

BERLINO, 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di IFA 2026, EZVIZ – brand leader mondiale nel settore delle tecnologie e servizi per la casa – presenta una nuova generazione di soluzioni per la sicurezza, l'accesso e la gestione intelligente della casa, con un focus crescente sull'intelligenza artificiale.

Con il tema "Accelerating Innovation", l'azienda propone un ecosistema sempre più integrato, basato su tecnologie e soluzioni di intelligenza artificiale proprietarie. L'innovazione interessa diversi ambiti, dalla sicurezza domestica alla robotica, fino ai dispositivi indossabili. EZVIZ punta a offrire funzionalità evolute, privilegiando l'elaborazione dei dati in locale e contribuendo a una maggiore tutela della privacy.

"IFA rappresenta per noi una straordinaria occasione per mostrare come attraverso l'innovazione si possa rispondere alle nuove esigenze delle persone" ha dichiarato Chris Xu, General Manager dell'International Business Center di EZVIZ. "In Europa, mercato in cui operiamo da oltre dieci anni, continuiamo a investire nello sviluppo di soluzioni integrate e personalizzate, grazie a una profonda conoscenza delle esigenze locali."

Con il proprio stand, EZVIZ accompagna i visitatori attraverso cinque aree tematiche interconnesse che illustrano l'evoluzione delle proprie soluzioni, dalla sicurezza intelligente alla robotica domestica, fino alle tecnologie del futuro.

Sicurezza visiva: una nuova generazione di telecamere smartTra le principali novità, EZVIZ presenta l'evoluzione della propria gamma di telecamere intelligenti con soluzioni progettate per ampliare le capacità di monitoraggio e semplificare l'utilizzo.

La nuova serie 90f inaugura l'era delle telecamere a triplo obiettivo. I modelli H90f, con alimentazione cablata, e HB90f, a batteria, evolvono dalla precedente serie 90 Dual combinando tre sensori e uno zoom ibrido 12x, in grado di garantire una copertura dettagliata anche di ambienti particolarmente estesi.

Per chi cerca massima flessibilità e copertura totale del campo visivo, EZVIZ propone i nuovi modelli CB30, versione fissa, e CB60, versione motorizzata, della nuova serie dual lens 3K con vista a 180°, dotati di batterie ad alta capacità e di basi magnetiche. Il modello CB60 integra inoltre connettività 4G e Wi-Fi commutabile e uno zoom 8x, assicurando un monitoraggio efficace anche in aree con copertura Wi-Fi limitata.

EZVIZ AI: l'Intelligenza Artificiale direttamente in casa

A IFA 2026, EZVIZ rafforza il proprio impegno nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, presentando nuove soluzioni basate su EZVIZ MIRA, il sistema di modelli sviluppato dall'azienda per integrare funzionalità AI direttamente nei dispositivi.

Tra le principali novità spicca EZVIZ AI CoreX, una stazione domestica intelligente che svolge l'elaborazione delle funzioni di intelligenza artificiale direttamente all'interno dell'abitazione. La stazione può archiviare e analizzare i contenuti e consentire ricerche tramite testo, immagini e video, riducendo la necessità di affidarsi completamente al cloud. EZVIZ amplia inoltre l'accesso alle funzionalità AI attraverso un approccio modulare, che combina chip AI integrati nei dispositivi e tecnologie di edge computing. In questo modo, gli utenti possono accedere a funzioni avanzate di rilevamento senza abbonamento oppure potenziare il proprio sistema aggiungendo hub dedicati, come CoreX e X6, in base alle proprie esigenze.

Accessi intelligenti sempre più evoluti

Nel settore dello smart access, EZVIZ amplia il proprio portfolio con nuove soluzioni progettate per adattarsi a differenti contesti abitativi, rendendo la gestione degli ingressi più semplice e intelligente.

Tra le novità spiccano i nuovi spioncini spioncini smart EP4, HP4 PRO e, con risoluzioni fino a 4K, funzionalità AI e un design moderno adatto a ogni abitazione. Il modello EP8 Ultra inaugura una nuova era per i videocampanelli,, integrando uno schermo interattivo con AI locale, progettato per offrire un'esperienza più personalizzata e funzionalità avanzate di assistenza quotidiana.Per ville e abitazioni indipendenti, EZVIZ presenta una gamma rinnovata di citofoni con il nuovo videocitofono TP5 POE, con connettività power-over-ethernet, e un nuovo modello completamente senza fili per installazione senza cavi, HP7 BATTERY, dotato di posto esterno e schermo interno entrambi a batteria. Infine EZVIZ presenterà in anteprima la gamma completa di automazioni per cancelli, affiancando al motore scorrevole HG2 i nuovi HG1 e HG3, per cancelli basculanti e a pistone.

Con queste novità, EZVIZ consolida la propria visione di una casa smart, sicura e semplice da gestire, dove innovazione tecnologica e praticità quotidiana convergono in un ecosistema integrato e orientato al futuro.

Per ulteriori informazioni, visitate ezviz.com/page/ifa2026.

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