LEPAS L8 fa la sua grande apparizione in Piazza Gae Aulenti a Milano, inaugurando l'eleganza italiana per la stagione natalizia

MILANO, 23 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Dal 16 al 22 dicembre, LEPAS, il marchio NEV del gruppo Chery, ha presentato il suo modello di punta, LEPAS L8, in Piazza Gae Aulenti a Milano, in un roadshow del marchio di sette giorni.

Piazza Gae Aulenti è pervasa da una grande atmosfera festosa. Luci scintillanti, vivaci mercatini di Natale e folle allegre si uniscono per creare un caldo scenario invernale.

Al centro della piazza è stato allestito uno spazio espositivo attentamente progettato, vagamente somigliante a una misteriosa "scatola regalo", con solo un piccolo spioncino che invitava i passanti a fermarsi e dare un'occhiata. Sbirciando, i visitatori hanno potuto ammirare la sagoma della LEPAS L8, il modello di punta di LEPAS.

Al calar della sera, mentre le luci di Natale illuminavano la piazza, una dolce melodia di violino ha dato il via all'evento. Il clou è arrivato quando il sipario della "scatola regalo" è stato alzato, rivelando la LEPAS L8 e accendendo l'entusiasmo della folla.

Si è trattato di qualcosa di più del semplice debutto di una vettura: è stato un dialogo profondo con la città. Oltre 300 partecipanti e numerosi KOL si sono radunati sul posto per assistere al momento, mentre le dirette streaming sulle piattaforme social hanno immortalato l'evento. Il livello di coinvolgimento ha superato di gran lunga le aspettative: le persone hanno risposto con passione a questa espressione di eleganza.

Aprendo le porte della vettura, i presenti sono passati dagli splendidi esterni agli interni composti e raffinati. All'interno della LEPAS L8, il trambusto del mercatino di Natale e il freddo invernale sono svaniti, sostituiti da un silenzio degno di un teatro. L'allestimento degli spazi e il design accurato della LEPAS L8 hanno lasciato una grande impressione in ogni visitatore. Fino a 47 scomparti portaoggetti e 11 ganci consentono di riporre con eleganza alberi di Natale, decorazioni e scatole regalo.

L'esperienza "squisita" regalata dalla LEPAS L8 si estende oltre l'abitacolo. Dotata di una potente funzione Vehicle-to-Load (V2L) da 6,6 kW, può trasformarsi in una "stazione energetica" mobile che illumina l'atmosfera festiva: una caratteristica particolarmente pratica che ha ricevuto elogi dai presenti sul posto.

Questo roadshow in Piazza Gae Aulenti non è stato solo un ponte che ha collegato LEPAS con gli utenti, ma anche una vivida espressione della sua filosofia di design "Leopard Aesthetics" e del suo valore chiave, riassunto dal motto "Exquisite Space". Guardando al futuro, LEPAS continuerà a offrire agli utenti di tutto il mondo nuove esperienze di mobilità energetica, eleganti, comode e raffinate.

