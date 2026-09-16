MP-14 ORIGIN BY JEFF KOONS - KOONS × HUBLOT: DUE UNIVERSI FONDATI SULLA TRASFORMAZIONE

NEW YORK, 16 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Hublot e Jeff Koons svelano una collaborazione dalle molteplici sfaccettature con il lancio in contemporanea di due orologi eccezionali: il Classic Fusion Balloon Dog e l'MP-14 Origin by Jeff Koons. La liaison tra Hublot e Koons, entrambi noti per la loro capacità di trasformare l'ordinario in qualcosa di iconico, dà vita a una fusione tra alta orologeria e arte contemporanea. L'MP-14 Origin, caratterizzato da un'architettura in oro bianco, zaffiro, titanio e pietre incastonate, unisce alta gioielleria e alta orologeria per rappresentare la creazione del cosmo su scala microscopica, come a voler cogliere la vera origine di ogni cosa nel momento in cui inizia a espandersi. Quest'opera visionaria segna anche un'importante pietra miliare tecnica per Hublot: l'introduzione del suo primo tourbillon centrale automatico. Questa edizione limitata di 30 esemplari è molto più di un semplice orologio che raffigura l'universo: ne segna la nascita.

L'MP-14 Origin by Jeff Koons entra a far parte della collezione Exceptional Timepieces di Hublot, il laboratorio sperimentale del marchio dedicato all'alta orologeria, incentrato su concetti meccanici radicali, materiali all'avanguardia e architetture temporali non convenzionali. Ogni Exceptional Timepiece spinge l'arte orologiera oltre i suoi limiti conosciuti, trasformando l'innovazione tecnica in un campo di pura esplorazione. La denominazione MP-14 fa riferimento al 14, numero che fa da filo rosso nella carriera di Jeff Koons. Nel 1980, la sua prima mostra personale si tenne al New Museum di New York, allora situato al numero 65 della Fifth Avenue all'angolo con la 14ª, legando quel numero a una tappa fondamentale dei primi anni del suo percorso artistico.

"L'MP-14 Origin by Jeff Koons è un'interpretazione orologiera della creazione stessa: il momento in cui l'energia diventa forma e la forma diventa tempo. Non si tratta tanto di misurare il tempo, quanto piuttosto di tornare alle sue origini. Il movimento è generativo. Un tourbillon centrale costituisce il primo impulso e tutto il resto si sviluppa attorno ad esso come un'espansione controllata. È l'idea del Big Bang tradotta attraverso il movimento progettato, la tensione dei materiali e la fisica della luce" ha dichiarato Jeff Koons a proposito della collaborazione.

Julien Tornare, CEO Hublot, ha aggiunto: "l'MP-14 Origin by Jeff Koons si colloca al crocevia di due visioni parallele: un artista che decostruisce la percezione, una Manifattura che decostruisce la materia, entrambi dal 1980. Jeff Koons ha trasformato forme familiari in simboli amplificati, in cui la luce, le proporzioni e i riflessi mutano la percezione in partecipazione. Hublot incarna l'Art of Fusion, dove materiali, tecniche e discipline si fondono. Quest'opera è un vero capolavoro: una testimonianza della nostra maestria, esaltata dalla visione di Koons sulla trasformazione e sulla percezione amplificata."

UN UNIVERSO MECCANICO IN MOVIMENTO

L'MP-14 Origin by Jeff Koons è una fusione ipnotica tra alta orologeria e arte visionaria. Incarna l'essenza stessa di Hublot come laboratorio sperimentale dell'orologeria, guidato da concetti meccanici radicali, materiali all'avanguardia e approcci non convenzionali al tempo. L'MP-14 Origin by Jeff Koons riflette la costante volontà del marchio di trasformare i limiti in traguardi, dalla maestria nella lavorazione dello zaffiro allo sviluppo del suo primo tourbillon centrale automatico in grado di sostenere questa architettura cinetica su più livelli, supportata da un sistema di massa oscillante periferica che garantisce stabilità ed efficienza energetica.

A prima vista, l'MP-14 Origin by Jeff Koons sembra futuristico. È dotato di cassa ottagonale da 44 mm in zaffiro e titanio, il cui aspetto è definito da trasparenza e profondità, tanto quanto la struttura definisce il movimento. La cassa è una scatola ottagonale in zaffiro trasparente, che richiede circa 534 ore di lavorazione meccanica. È assemblata con fondello in titanio, viti e le caratteristiche "orecchie" di Hublot a ore 3 e 9. All'interno, l'orologio si presenta come un sistema gravitazionale. Anelli concentrici in oro bianco, impreziositi da diamanti taglio baguette e zaffiri blu, formano strati orbitali. Questi strati convergono verso un nucleo centrale. Sotto una cupola in zaffiro trasparente ispirata alle Gazing Ball di Koons, rivestita a mano con vernice blu traslucida da un micropittore, il tourbillon centrale nascosto diventa il punto di origine del sistema. È il "primo impulso" meccanico da cui l'intera struttura sembra espandersi.

Due anelli rotanti sospesi indicano le ore e i minuti; ciascuno di essi è dotato di un cubo indicatore fluttuante – in acciaio inox lucido verniciato con una lacca rossa traslucida per le ore e in acciaio inox lucido grigio per i minuti – che sembra orbitare all'interno della struttura. Al di sopra di anelli concentrici impreziositi da diamanti con taglio baguette, questi elementi sembrano fluttuare sospesi, evocando le orbite celesti in una danza ipnotica. I due anelli aggiuntivi sono fissi e non ruotano: l'anello dei minuti è impreziosito da zaffiri blu che segnano i quarti d'ora, mentre l'anello delle ore è impreziosito da zaffiri blu che indicano le ore. I quattro anelli, nel loro insieme, vantano un totale di 202 pietre, per circa 2,6 carati.

Il cuore del sistema è il movimento di manifattura HUB9014: un tourbillon centrale automatico con massa oscillante periferica, con frequenza di 3 Hz (21.600 alternanze/ora) e una riserva di carica di 60 ore, composto da 594 componenti. La massa periferica sostituisce la tradizionale struttura a carica centrale, consentendo al sistema di rimanere completamente aperto, equilibrato e visivamente sospeso. La gabbia del tourbillon è posizionata come un elemento antigravitazionale sospeso sotto la cupola in zaffiro, trasformando così la regolazione meccanica in un movimento cosmico visibile. Questo sistema si estende dalla cassa in un continuum: il bracciale è interamente realizzato in zaffiro con viti in titanio, creando così una transizione omogenea dalla cassa al polso. Nell'architettura sono integrate due funzioni nascoste (sistemi a corona a scomparsa) che consentono la carica e la regolazione dell'ora senza compromettere la purezza del design. Il sistema di carica è visibile nel punto in cui è inciso "ENERGY PULSE" e la regolazione dell'ora è indicata dalla dicitura: "COSMIC ALIGN".

L'orologio non raffigura un universo, ma si comporta come se lo fosse. È uno spazio in movimento, costruito per racchiudere il tempo nel momento stesso in cui nasce. Il cofanetto è concepito come un'installazione di specchi infiniti, che utilizza l'illuminazione a LED e la tecnica dello specchio unidirezionale per creare un senso di profondità illimitata e una percezione sospesa. Ispirato alla geometria ottagonale dell'orologio, è sormontato da una cupola trasparente che estende il linguaggio architettonico del segnatempo trasformandolo in un'esperienza spaziale coinvolgente.

Dalla struttura in zaffiro al movimento di manifattura HUB9014, l'MP-14 Origin by Jeff Koons è una potente espressione dell'innovazione, della maestria e dell'audacia che contraddistinguono Hublot. Esprime la qualità e l'affidabilità di ogni orologio che realizza. Questa certezza trova espressione nel programma di garanzia 5+5 di Hublot, che estende la copertura fino a dieci anni; un impegno che affonda le sue radici nella fiducia che il marchio ripone in ogni orologio di manifattura e nella competenza dei team che lo realizzano.

In edizione limitata a 30 esemplari, l'MP-14 Origin by Jeff Koons è disponibile nei punti vendita Hublot selezionati.

HUBLOT: www.hublot.com Email: press@hublot.com Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

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