Nuovi dati Geotab: i mezzi pesanti sono più efficienti delle auto, in cinque capitali europee su sette

ROMA, 8 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione degli asset, presenta i nuovi risultati del suo indice di efficienza del trasporto merci urbano in Europa: i mezzi pesanti hanno superato le auto in termini di efficienza stradale in cinque delle sette capitali europee analizzate.

L'Indice assegna, per ogni città, un punteggio da 0 a 100 alle prestazioni dei mezzi pesanti e delle autovetture, considerando la scorrevolezza del traffico e la quantità di carburante sprecata nella sosta a motore acceso. Un punteggio più elevato riflette un contesto operativo più efficiente. I risultati si basano su dati provenienti dai veicoli connessi, raccolti durante tutto il 2025 in sette capitali europee. Nei casi in cui i mezzi pesanti hanno ottenuto valutazioni superiori a quelle delle auto, i dati suggeriscono che questo possa riflettere, almeno in parte, il fatto che i viaggi vengono pianificati nelle ore meno congestionate, con una gestione ottimizzata dei percorsi che riduce l'esposizione alle condizioni di traffico più critiche.

Nelle sette città analizzate, il divario tra mezzi pesanti e autovetture varia dai +26 punti di Roma ai -6 di Madrid. Roma e Berlino sono le città in cui si registra il vantaggio più marcato, grazie a finestre di accesso dedicate al trasporto merci e a reti stradali distribuite, che possono essere sfruttate efficacemente dalle attività professionali. Parigi si colloca in una posizione intermedia, piuttosto paradossale: pur registrando il più alto tasso di inattività rilevato nello studio, i mezzi pesanti ottengono prestazioni migliori rispetto alle auto, dal momento che queste sono soggette a condizioni di traffico ancora più penalizzanti.

Solo Londra e Madrid si discostano da questa tendenza, sebbene per ragioni diverse. I risultati della capitale britannica potrebbero riflettere un contesto normativo che penalizza in modo particolare i mezzi pesanti: restrizioni che non permettono ai veicoli commerciali di utilizzare le corsie riservate agli autobus, norme sulle operazioni di carico e scarico che concentrano le consegne nelle fasce orarie di per sé più congestionate e restrizioni per le zone a basse emissioni, con costi di conformità che gravano in misura maggiore sulle flotte commerciali più datate. La sfida di Madrid è invece di natura più strutturale. Il punteggio assegnato ai mezzi pesanti è pari a 8, il più basso dell'intero dataset, a indicare che la rete stradale offre margini estremamente ridotti per operare in condizioni di traffico gestibili, indipendentemente dall'orario.

Roma: la città con il vantaggio maggiore

Tra le capitali analizzate, la città eterna registra il divario più ampio tra l'efficienza dei mezzi pesanti e quella delle autovetture: 63 contro 37. I dati suggeriscono che i veicoli per il trasporto merci possono beneficiare di finestre orarie dedicate e di aree soggette a restrizioni per le auto, con una pianificazione professionale dei percorsi che li aiuterebbe a evitare i punti di congestione più critici. I mezzi pesanti che circolano a Roma sono inoltre i più efficienti in termini di consumo di carburante tra tutte le città analizzate, con una media di 29,52 litri per 100 km e solo il 2,8% del carburante totale consumato durante le soste a motore acceso, il valore più basso dell'intero dataset.

Il caso Madrid: nessuna finestra utile, nessuna prevedibilità

La situazione della capitale spagnola è diametralmente opposta a quella di Roma: è infatti la città in cui le auto superano con maggior slancio i mezzi pesanti in termini di prestazioni, con un divario di 6 punti a favore delle auto (28 contro 22). Entrambi i punteggi sono bassi: Madrid si colloca in fondo all'indice complessivo di efficienza e il punteggio relativo alle performance dei veicoli per il trasporto merci, pari a 8, rappresenta il valore più basso registrato nell'intero studio. A quasi tutte le ore del giorno, i mezzi pesanti operano in condizioni di congestione superiori alla soglia critica: il punteggio di variabilità dei tempi di percorrenza è di 33, meno della metà di quello della città che registra il secondo valore più basso. Questo implica che gli operatori devono fare i conti non solo con una congestione costante, ma anche con condizioni di traffico realmente imprevedibili. Nessuna finestra di sollievo e mancanza di dati affidabili sui tempi di percorrenza: questa combinazione rende Madrid la città più complessa per i mezzi pesanti tra le sette capitali analizzate.

L'effetto di una gestione professionale delle flotte

Le città in cui il vantaggio dei veicoli per il trasporto merci viene meno sono quelle in cui le condizioni strutturali imposte sono talmente sfavorevoli che la sola gestione professionale non riesce a compensare. Per gli operatori delle flotte, i dati evidenziano sia i contesti in cui il vantaggio professionale è maggiormente marcato, sia quelli in cui la sfida riguarda più le infrastrutture che le attività operative, oltre ai casi in cui la necessità di un cambiamento normativo è supportata da evidenze oggettive.

"L'idea che i mezzi pesanti siano sempre la principale causa dell'inefficienza della viabilità urbana non trova conferma in questi dati", ha dichiarato Franco Viganò, Associate Vice President EMEA di Geotab. "Nella maggior parte delle città europee, le flotte commerciali ottengono risultati nettamente superiori rispetto al traffico delle auto, grazie a percorsi pianificati in modo strutturato, una programmazione migliore e decisioni basate sui dati, a cui i conducenti di mezzi privati semplicemente non hanno accesso. Per gli operatori delle flotte di ogni città, il messaggio è lo stesso: più chiaro è il quadro della distribuzione dei costi, maggiori sono le possibilità di intervenire concretamente".

È possibile consultare il report completo qui.

*Nota metodologica

L'indice di efficienza del trasporto merci urbano in Europa assegna a ciascuna città un punteggio da 0 a 100, basato su due dimensioni valutate separatamente per le auto e per i veicoli commerciali, poi combinate con una ponderazione 60/40 (auto/veicoli commerciali) per riflettere il fatto che la maggior parte della domanda stradale proviene dai veicoli per il trasporto di passeggeri, mentre la componente relativa ai veicoli commerciali cattura in modo specifico l'efficienza logistica.

La prima dimensione, che guarda al flusso del traffico, rappresenta il 75% del punteggio di ciascun veicolo e misura tre elementi: il carico di congestione (congestione cumulata nell'arco della giornata, 50% del punteggio), le finestre non congestionate (ore al giorno di traffico scorrevole, 25% del punteggio) e la variabilità del tempo di viaggio (prevedibilità dei tempi di viaggio, 25% del punteggio).

La seconda dimensione, che prende in considerazione i costi del traffico, copre il restante 25% e misura le soste a motore acceso del veicolo durante il percorso come indicatore dello spreco generato dal sistema. Tempi di fermo più elevati indicano maggiore congestione, sincronizzazione dei semafori inadeguata e colli di bottiglia.

Tutti i punteggi si basano sui dati dell'intero 2025 (gennaio–dicembre) provenienti dalla piattaforma di veicoli connessi di Geotab in sette città: Berlino, Amsterdam, Dublino, Roma, Parigi, Londra e Madrid. I risultati rappresentano confronti relativi normalizzati basati su un campione di veicoli connessi, non su un censimento completo.

GeotabGeotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, nella videotelematica e nell'analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale. Scelta da oltre 100.000 clienti - da flotte di piccole e medie dimensioni alle aziende Fortune 500, fino alle organizzazioni del settore pubblico, compreso il governo federale degli Stati Uniti - Geotab connette circa 6 milioni di veicoli in tutto il mondo e processa 100 miliardi di dati ogni giorno. Con le certificazioni ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 e FedRAMP, e un ecosistema di oltre 700 partner, la piattaforma aperta di Geotab rappresenta un sistema unico in cui vengono integrate sicurezza, conformità e gestione operativa. La nostra missione: un mondo in movimento più sicuro, più efficiente e più sostenibile.

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