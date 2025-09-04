Purepeak: il marchio coreano anti-aging scelto dalle farmacie europee

Ora disponibile nelle farmacie di Parigi e sulla più grande piattaforma di farmacie online d'Europa– Sviluppo della fiducia globale attraverso una bellezza pulita e una cura della pelle sostenibile

SEUL, Corea del Sud, PARIGI e MILANO, 29 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio globale di prodotti di bellezza per viaggi e tempo libero Purepeak ha fatto il suo ingresso ufficiale nelle farmacie di Parigi, in Francia, e sulla più grande piattaforma di farmacie online d'Europa, Redcare Pharmacy. Poiché le farmacie in tutta Europa sono considerate punti di riferimento affidabili in cui i consumatori possono scegliere i cosmetici in base all'efficacia e alla credibilità, questo traguardo sottolinea il riconoscimento di Purepeak come marchio K-Beauty dalla comprovata competenza in ambito anti-aging.

La linea esclusiva "Beauty Solid Line" di Purepeak è composta da ingredienti concentrati di origine vegetale in una formula in stick solido che offre idratazione, nutrimento e benefici anti-aging in un unico prodotto. Arricchita con estratti botanici per nutrire in profondità la pelle e ingredienti che bloccano i raggi UV per proteggere dal fotoinvecchiamento, la linea va oltre la semplice protezione solare, posizionandosi come parte di una routine anti-age completa. Questo approccio innovativo è in linea con la crescente tendenza dello "skinimalism", che riscuote un forte successo tra i consumatori europei alla ricerca di prodotti per la cura della pelle semplici ma efficaci.

In linea con il movimento globale Clean Beauty, Purepeak esclude ingredienti chimici non necessari come octinossato, ossibenzone e PEG, offrendo una soluzione sostenibile per la cura della pelle che dà priorità sia alla salute della pelle che alla responsabilità ambientale. Il marchio utilizza materie plastiche ecocompatibili in imballaggi selezionati, applica la tecnologia a zero rifiuti per ridurre al minimo il suo impatto ambientale e sviluppa stick solari sicuri per la barriera corallina, per proteggere gli ecosistemi marini. Inoltre, la linea ha ottenuto la certificazione V-Label Vegan in Italia, a garanzia del rispetto degli standard di bellezza pulita riconosciuti dai consumatori europei.

Un portavoce di Purepeak ha commentato:"Il nostro ingresso nelle farmacie parigine riflette la comprovata efficacia e affidabilità delle formulazioni di Purepeak. Con l'aggiunta della piattaforma di farmacie online leader in Europa, stiamo espandendo la nostra presenza globale e fissando nuovi standard nella cura anti-aging vegana della pelle. Continueremo a fornire soluzioni di bellezza pulite, sostenibili e affidabili, comode e accessibili sempre e ovunque."

Partendo da questo risultato, Purepeak punta ad espandere la sua categoria "Trip-Leisure Beauty" in tutto il mondo e a rafforzare la sua posizione di marchio leader di K-Beauty premium sulla scena mondiale.

I prodotti Purepeak sono acquistabili sul negozio online globale ufficiale (global.purepeak.co.kr) e nella farmacia online di Redcare (www.redcare.it/), garantendo un'elevata disponibilità in tutta Europa.

