Sunseeker Robotics presenta a Milano la serie di robot tagliaerba X Gen 2, che portano armonia al giardino

MILANO, 23 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics, marchio a livello globale di giardinaggio intelligente, ha lanciato oggi la sua anteprima media in Europa 2026 presso Spazio Parco Milano, con la prima dimostrazione pratica della serie di robot tagliaerba X Gen 2 assieme alle note linee di prodotti X4 e X9. L'evento ha mostrato in che modo i prodotti nuovi uniscono navigazione avanzata, Vision AI e automazione intelligente per rendere la cura del giardino più facile, accurata e piacevole.

La nuova serie X Gen 2 di Sunseeker soddisfa la crescente domanda europea di attrezzature da giardinaggio, caratterizzate da ingegneria di precisione con standard di progettazione di giardini di elevata qualità. La gamma di prodotti semplifica la manutenzione del giardino, abbinando eleganza a livello visivo con automazione intelligente e prestazioni notevoli.

Sunseeker utilizza una strategia a doppio marchio, in modo da soddisfare le esigenze diverse degli utenti. Sunseeker Elite rappresenta la linea premium, per superfici da 800 m² a 24.000 m², con la nuova serie X Gen 2, collocata in questo segmento a prestazioni elevate. Il marchio Sunseeker pone maggiore attenzione agli utenti residenziali di tutti i giorni, con le sue serie S e V, che coprono 500-2.000 m² ed evidenziano la semplicità e la facilità d'utilizzo. Tra questi vi sono l'S4 basato su LiDAR, l'S3 e l'S5 integrati con RTK e VSLAM, nonché i V1 e V3 basati sulla visione di Sunseeker Tech, che aprono la tecnologia avanzata per la cura del prato a un pubblico più ampio.

Basata sul sistema di navigazione AONavi™ 2.0 aggiornato, la serie X Gen 2 abbina nRTK basato sulla rete e VSLAM 2.0, in modo da offrire una precisione in termini di centimetri senza cavi perimetrali o stazioni antenna. Grazie al chip 10 TOPS aggiornato, che raddoppia la capacità di calcolo delle generazioni precedenti, il sistema offre una mappatura rapida in tempo reale e prestazioni stabili anche in ambienti da giardino elaborati.

Il nuovo Vision AI 2.0, che integra una telecamera binoculare e una telecamera iToF, migliora la percezione dello spazio e il rilevamento di ostacoli, per funzionare in modo affidabile sia di giorno che di notte. Questa percezione intelligente consente al tagliaerba di muoversi in passaggi stretti fino a 70 cm, mentre alcuni modelli sono dotati di doppi dischi di taglio e regolazione elettronica dell'altezza per effettuare una finitura accurata.

Progettato per terreni faticosi, il sistema ATC (All-Terrain Conquer) unisce trazione integrale, sospensioni e sterzo attivo per affrontare pendenze fino al 70% (35°), offrendo una trazione elevata e preservando il manto erboso.

Terry Ma, CEO di Sunseeker Robotics, ha commentato: "Con il lancio della serie X Gen 2 in Europa, non stiamo soltanto presentando una nuova generazione di prodotti, ma stiamo ridefinendo il significato di cura intelligente del prato per famiglie moderne. La nuova serie dà vita al nostro concetto Garden Harmony, che unisce l'ingegneria di precisione con la fruibilità quotidiana, offrendo soluzioni sia avanzate che naturali negli ambienti di giardini europei".

Con il debutto della serie X Gen 2, Sunseeker rafforza l'impegno a lungo termine in Europa, dove automazione intelligente, sostenibilità e progettazione di giardini si fondono in modo crescente.

"Poniamo l'attenzione sul design intuitivo e sul funzionamento semplice, in modo che gli utenti possano ottenere risultati professionali ed eleganti con il minimo sforzo, dove l'erba appare ordinata ed elegante come un tappeto verde", ha dichiarato Michele Belladelli, Responsabile vendite di Sunseeker Elite. Unendo navigazione avanzata, percezione basata sull'IA e solida ingegneria meccanica, Sunseeker continua a fissare nuovi standard di precisione, affidabilità e armonia nella cura autonoma del prato.

Informazioni Sunseeker Robotics

Fondata nel 2009, Sunseeker è leader mondiale nella cura intelligente del prato, unendo alla perfezione tradizione e tecnologia all'avanguardia, in modo da offrire soluzioni efficienti e facili da utilizzare. L'azienda ha ottenuto riconoscimenti nel settore per i suoi tagliaerba pionieristici robotizzati senza fili di prima generazione (2019-2023), fissando nuovi standard nella manutenzione automatizzata del prato.

L'obiettivo strategico di Sunseeker è unire tecnologia intelligente con cultura locale, impegno evidente nelle partnership sportive in tutta Europa. Tra queste rientrano collaborazioni con la Fédération Française de Football (Francia), l'SV Werder Bremen (Germania), il Mantova 1911 (Italia), l'IFK Göteborg (Svezia) e l'F.C. Copenhagen (Danimarca), nonché la cooperazione con il giocatore di rugby internazionale francese Charles Ollivon. Unendo la precisione dei robot agli elevati standard degli sport professionistici, Sunseeker continua a consolidare il legame con il pubblico europeo, ridefinendo la cura del prato senza fili per la regione.

Scopri di più sui nostri siti web ufficiali:https://sunseekerelite.com https://sunseekertech.com

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