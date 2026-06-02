Supermicro espande la sua leadership nel rack per IA con la piattaforma AMD Helios, accelerando l'implementazione e l'efficienza operativa

SAN JOSE, California e TAIPEI, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5G/Edge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), in collaborazione con AMD, presenterà la piattaforma AMD Helios su scala rack di nuova generazione a Computex. Progettata per l'era dell'IA agentica, Helios consente a ai fornitori di servizi cloud (CSP), NeoCloud, hyperscaler e aziende di eseguire carichi di lavoro con IA su larga scala, tra cui IA sovrana, addestramento LLM, inferenza e fine-tuning, con efficienza e scalabilità senza pari.

"Con DCBBS, Supermicro sta ridefinendo i confini dei data center, passando dalla progettazione tradizionale dei server a un'architettura su scala rack completa", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Combinando DCBBS di Supermicro con l'architettura GPU AMD Instinct™ MI455X, offriamo prestazioni di IA senza precedenti, maggiore efficienza energetica grazie a un sistema di raffreddamento avanzato e un'infrastruttura scalabile per i carichi di lavoro di IA di nuova generazione."

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"La prossima era dell'IA non sarà definita solo da una maggiore potenza di calcolo, ma anche dall'efficienza con cui tale potenza di calcolo potrà essere implementata, connessa e scalata", ha affermato Ravi Pendekanti, vicepresidente del Data Center Solutions Business Group di AMD. "AMD Helios offre un'architettura di IA su scala rack aperta che integra le tecnologie di calcolo, rete e software all'avanguardia di AMD per aiutare i clienti ad accelerare i tempi di implementazione, migliorare l'efficienza dell'infrastruttura e scalare carichi di lavoro di IA impegnativi con flessibilità a lungo termine."

Supermicro è uno dei primi partner a collaborare strettamente con AMD per portare sul mercato la soluzione Helios, rafforzando la sua leadership nella fornitura di soluzioni infrastrutturali IA end-to-end. Helios è un sistema su scala rack a doppia larghezza con 72 GPU, basato su GPU AMD Instinct MI455X, CPU AMD EPYC™ di sesta generazione e tecnologie di rete AMD Pensando™, il tutto unificato dallo stack software aperto AMD ROCm™. Ottimizzato per implementazioni di IA su larga scala, Helios offre una densità di calcolo e prestazioni eccezionali per l'addestramento di modelli all'avanguardia e l'inferenza ad alta produttività. Tra le funzionalità chiave figurano la scalabilità modulare dal livello rack al cluster, la rete aperta per l'IA in verticale e in orizzontale, sicurezza avanzata e la virtualizzazione integrata con accelerazione software su scala rack.

Grazie alla rete aperta, alla sicurezza avanzata e al software ROCm™ integrato, Helios aiuta i provider ad accelerare il time-to-market dei servizi di IA, ottimizzare l'uso delle risorse e fornire funzionalità di IA affidabili e ad alte prestazioni su scala hyperscale.

La piattaforma Helios esemplifica l'approccio A+A+A di Supermicro (Architettura, Acceleratori e Progressi), unendo la progettazione di sistemi su scala rack, le soluzioni di calcolo IA AMD leader del settore e le innovazioni software integrate. Questo approccio unificato consente ai clienti di implementare infrastrutture di IA più rapidamente, operare in modo più efficiente e scalare liberamente in base alla crescita della domanda.

DCBBS offre un'infrastruttura di IA completa e modulare, basata su componenti e sottosistemi validati, che consente un'implementazione flessibile, da server e reti singoli a soluzioni complete su scala rack e a livello di data center, inclusi software e servizi.

La soluzione AMD Helios su scala rack sarà esposta presso lo stand di Supermicro al Taipei Nangang Exhibition Center, Padiglione 1, 4° piano, N0602, offrendo ai visitatori la possibilità di vederne in prima persona il design e le funzionalità. I visitatori potranno inoltre esplorare la piattaforma tramite la demo interattiva A+ Superverse di Supermicro.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire soluzioni innovative e all'avanguardia per le infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G per telecomunicazioni/edge computing. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di switching, software e servizi di supporto. La competenza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis ci consente di sviluppare e realizzare soluzioni innovative di nuova generazione, dal cloud all'edge computing, per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le economie di scala e l'efficienza a livello globale, e sono ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà (TCO) e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portfolio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al carico di lavoro e all'applicazione specifica, scegliendo tra un'ampia gamma di sistemi basati sui nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una vasta gamma di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

AMD, il logo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm e la loro combinazione sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc.

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