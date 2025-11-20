Touareg Group Technologies Co. lanciata con un capitale di 1 miliardo di dollari per gettare basi solide per TrustglobeX e avviare una nuova era per le contrattazioni di criptovalute a livello globale

NEW YORK, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il colosso globale degli investimenti e della tecnofinanza Touareg Group ha annunciato il lancio ufficiale di Touareg Group Technologies Co., capitalizzata con un fondo interamente versato di 1 miliardo di dollari. Al centro di questa pietra miliare c'è TrustglobeX, il principale exchange di criptovalute del gruppo, destinato a ridefinire il settore globale degli asset digitali grazie a una liquidità senza pari, un'infrastruttura all'avanguardia e un'audace visione internazionale.

TrustglobeX rappresenta il pilastro dell'espansione del gruppo Touareg nel settore della finanza digitale. Progettato sia per i mercati istituzionali che per quelli retail, l'exchange combina un'architettura ad alta liquidità con velocità delle transazioni elevatissime e un ambiente di trading multicatena. Il sistema di portafoglio ibrido garantisce accessibilità immediata insieme a una sicurezza di alto livello, mentre le analisi avanzate e il motore intelligente di esecuzione degli ordini offrono ai trader un vantaggio decisivo nei mercati in rapida evoluzione.

Chris Martin, direttore gruppo investitori finanziari e strategici Touareg Group, descrive TrustglobeX come "il motore finanziario di una nuova economia digitale", sottolineando che la piattaforma è supportata da una tangibile solidità patrimoniale e da un impegno a lungo termine anziché da attività speculative.

"Questo investimento da 1 miliardo di dollari non è simbolico – rappresenta la nostra assoluta determinazione a creare un exchange di criptovalute serio di livello mondiale, che mira a figurare tra i leader globali per i decenni a venire", prosegue Martin. "Touareg Group entra in questo settore con convinzione, disciplina e una visione volta a plasmare il futuro della finanza digitale".

Con la sua base da un miliardo di dollari, Touareg Group Technologies Co. sta stabilendo un nuovo punto di riferimento per la solidità finanziaria e la credibilità nel settore delle criptovalute. Prevede di espandere TrustglobeX in Asia, Medio Oriente ed Europa attraverso hub regionali che colleghino la liquidità, promuovano l'innovazione e servano milioni di utenti in tutto il mondo. Gli analisti considerano già TrustglobeX uno dei lanci mondiali più attesi del 2025 – una piattaforma pensata non solo per i trader di oggi ma anche per la nuova generazione di pionieri degli asset digitali.

Dalla sua potenza finanziaria alla sua visione incrollabile, TrustglobeX incarna la filosofia del gruppo Touareg "Fiducia senza confini", segnando un'iniziativa audace verso un mondo della finanza più intelligente, veloce e connesso.

