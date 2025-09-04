Ultima Markets unisce le forze con l'Inter come partner regionale ufficiale in Asia

LONDRA, 30 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets, broker CFD pluripremiato, annuncia il suo nuovo ruolo di Partner Regionale Ufficiale del FC Internazionale Milano (Inter) in Asia. Questa alleanza strategica riunisce due leader del settore con valori globali condivisi, creando esperienze che coniugano la passione per il calcio con la responsabilizzazione che deriva dalla conoscenza del trading e da scelte informate.

Dove la finanza incontra il calcio

Con una storia di successi straordinari —20 titoli di campionato, tre UEFA Champions League e lo storico Triplete del 2010— il FC Internazionale Milano incarna una mentalità vincente, fondata su eccellenza, disciplina e prestazioni. Ultima Markets applica gli stessi principi al settore finanziario, mettendo i trader nelle condizioni di operare con maggiore consapevolezza grazie a un'infrastruttura intelligente, dati di mercato approfonditi e un supporto trasparente. La partnership riflette un impegno condiviso verso innovazione e coinvolgimento, offrendo iniziative ed esperienze capaci di risuonare in un pubblico globale in continua crescita.

Pilastra dell'espansione internazionale di Ultima Markets, la collaborazione non solo collega il marchio alla vasta base globale dei tifosi dell'Inter, ma coinvolge anche una community in crescita di trader uniti dalla passione per il gioco.

Gareth Derbyshire, Chief Strategy Officer di Ultima Markets, dichiara:"Il calcio ispira milioni di persone grazie a dedizione, lavoro di squadra e precisione. Sono valori che condividiamo in Ultima Markets e che guidano il nostro impegno quotidiano nel mettere a disposizione dei trader strumenti efficaci. La nostra collaborazione con l'Inter va oltre la semplice visibilità del marchio: mira a creare legami significativi che avvicinino i tifosi al gioco e favoriscano scelte finanziarie più consapevoli."

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer presso FC Internazionale Milano: "Ultima Markets incarna uno spirito lungimirante e ambizioso che riflette i valori dell'Inter. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Asia, dove il nostro Club è tra i più sostenuti, con oltre 295 milioni di tifosi. Grazie a questo accordo potremo coinvolgere i nostri fan attraverso iniziative innovative e dinamiche."

Sbloccare opportunità per tifosi e trader

Markets introdurrà contenuti in co-branding, attivazioni digitali e iniziative formative pensate per le community finanziarie e sportive in rapida crescita in Asia.

Segui Ultima Markets sui social – Facebook, X, Instagram, LinkedIn e YouTube – per gli aggiornamenti più recenti di Ultima Markets x Internazionale Milano.Nell'ambito della partnership pluriennale, Ultima

Informazioni su Ultima Markets

Ultima Markets è un broker multi-asset autorizzato e pluripremiato che offre accesso a oltre 250 strumenti CFD, tra cui forex, materie prime, indici e azioni. Ha recentemente ottenuto il riconoscimento Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 ed è stato il primo broker di CFD ad aderire al Patto Mondiale delle Nazioni Unite.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Prima di iniziare a fare trading, assicurati di comprendere appieno i rischi connessi.

Informazioni sull'Inter

FC Internazionale Milano (Inter), fondato nel 1908, è uno dei club calcistici più leggendari d'Europa, noto per la sua ricca storia, i leggendari colori neroazzurri e una tradizione di trionfi nazionali e internazionali. Con una tifoseria di oltre 530 milioni di persone in tutto il mondo e radici profonde nell'eccellenza calcistica, l'Inter continua ad accrescere la sua presenza nelle regioni chiave del mondo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937/NEW_On_white_01_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2759206/Annuncio_partner_Comunicato_Stampa_UltimaMarkets.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.