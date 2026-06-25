Una nuova era: ITF si trasforma in World Tennis con la visione di fornire "un mondo di opportunità" attraverso lo sport

LONDRA, 25 giugno 2026 /PRNewswire/ -- L'International Tennis Federation (ITF), l'organizzazione che governa il tennis su base globale dal 1913, oggi è diventata World Tennis e ha annunciato la sua visione per la crescita sostenibile a lungo termine di questo sport in tutto il mondo.

La trasformazione in World Tennis segna l'inizio di una nuova era per l'organizzazione, che si sta impegnando a sbloccare un "mondo di opportunità" per persone di tutte le abilità, età e background, sia dentro che fuori dal campo, ponendo al centro delle sue aspirazioni il futuro successo di uno degli sport più popolari del mondo.

In una lettera aperta co-firmata da David Haggerty (presidente di World Tennis) e Ross Hutchins (amministratore delegato di World Tennis), World Tennis si è impegnata a reinvestire nel gioco almeno l'85% di tutte le entrate che genera ogni anno per il prossimo decennio, potenziando le sue 214 associazioni nazionali di tennis, e si è attivata per collaborare a ogni livello nello sport.

World Tennis ha delineato cinque priorità strategiche per raggiungere il suo ambizioso obiettivo per il tennis:

World Tennis oggi ha anche rivelato il suo obiettivo per lo sport che è quello raggiungere nuovi ambiziosi livelli di partecipazione globale, puntando a una forte crescita dei numeri che giocano a tennis in tutto il mondo da 106 milioni di giocatori a 140 milioni entro il 2035: un aumento di oltre il 30%.

David Haggerty, Presidente di World Tennis, ha dichiarato: "Oggi è un'opportunità per ridefinire il nostro ruolo nel cuore del tennis mondiale e impegnarci a garantire un futuro forte e sostenibile per questo brillante sport. World Tennis riflette chi siamo, la nostra impronta a livello globale e il nostro mandato unico.

"La nostra ambizione è far crescere il gioco in tutti gli angoli del mondo, a stretto contatto con 214 associazioni nazionali di tennis e parti interessate in tutto l'ecosistema del tennis. Ciò include l'aumento della partecipazione, l'ulteriore sviluppo del percorso per le future star per arrivare in cima e offrire un maggiore accesso, indipendentemente dall'età, dal sesso o dal background ".

Ross Hutchins, amministratore delegato di World Tennis, ha dichiarato: "Il tennis può sbloccare un mondo di opportunità sia dentro sia fuori dal campo, indipendentemente da chi sei o dove ti trovi. Questo è il cuore del nostro ruolo in World Tennis, dove le nostre responsabilità sono rilevanti tanto per un numero uno del mondo quanto per il bambino che non ha ancora preso in mano una racchetta.

"Iniziamo questa nuova entusiasmante era con una visione chiara del nostro straordinario sport per prosperare, sostenere comunità più forti e aiutare più persone a godersi una vita più sana, più felice e più lunga attraverso il tennis. Avremo coraggio nelle nostre azioni per raggiungere la crescita globale, creare più opportunità per tutti e offrire più investimenti per ogni livello del nostro gioco. E intendiamo raggiungere quel futuro insieme a tutti gli appassionati di tennis di tutto il mondo ".

Ascoltare la community globale del tennis

Oggi, World Tennis ha anche lanciato il primo sondaggio globale sui fan del tennis, un invito aperto ai fan e alle comunità di tennis di ogni Paese a condividere le loro opinioni e garantire che le loro voci siano ascoltate, mentre lo sport si evolve negli anni a venire.

Ogni partecipante al sondaggio sarà sorteggiato per vincere un viaggio interamente pagato per due partecipanti alle finali di Coppa Davis del 2026 a Bologna, in Italia.

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