Wyre e STL sviluppano congiuntamente soluzioni ottiche personalizzate per l'espansione della rete FTTH in Belgio

BERLINO E MUMBAI, India, 27 marzo 2025 /PRNewswire/ -- STL[NSE: STLTECH], azienda leader nelle soluzioni ottiche e digitali, oggi ha annunciato la riuscita partnership con Wyre per supportare lo sviluppo dell'estesa rete FTTH (Fibre To The Home) multi-gigabit dell'azienda.

Wyre adotta un metodo di lavoro collaborativo con i partner per distribuire la fibra nelle Fiandre e a Bruxelles, in Belgio, il tutto "sempre consapevoli dell'impatto generato". Questo approccio contribuisce a semplificare l'implementazione della fibra e a ridurre le interruzioni causate dai lavori di costruzione. Per centrare questo obiettivo, Wyre ha cercato un partner di progettazione e produzione in grado di offrire soluzioni pratiche ed efficaci, in linea con il proprio impegno verso la collaborazione e il progresso più attento.

Riconoscendo le esigenze di Wyre, STL è intervenuta con l'approccio di progettazione agile e le capacità produttive che la caratterizzano. Wyre aveva bisogno di una soluzione di connettività compatta, dotata di connettori e altamente flessibile, su misura per le sue esigenze specifiche. Il team di STL ha collaborato a stretto contatto con Wyre per sviluppare congiuntamente una soluzione su misura perfettamente in linea con le esigenze di Wyre.

Forte di quasi due decenni di esperienza nella regione, una base produttiva in Italia e una forte etica di creazione in collaborazione con i clienti, STL soddisferà l'esigenza di Wyre di implementazioni di banda larga e reti a performance elevate. STL, con la sua innovazione nel design, nell'ambito di questa partnership fornirà cavi ottici ad alte prestazioni con un elevato numero di fibre e design loose tube, i suoi prodotti distintivi OptoBlaze e OptoBolt e soluzioni avanzate come le terminazioni 288F. Per effettuare consegne efficienti e tempestive a Wyre, STL ha stretto una partnership con Wirewave, un distributore di cavi in fibra ottica e infrastrutture di qualità elevata.

"In Wyre, ci concentriamo sulla collaborazione con partner che condividono il nostro impegno verso soluzioni pratiche e di impatto. La competenza e l'approccio collaborativo di STL sono importanti nell'aiutarci a distribuire la fibra nelle Fiandre e a Bruxelles all'insegna dell'efficienza, tenendo sempre presente l'impatto che generiamo sulle comunità e sull'ambiente. Questa partnership rappresenta un progresso notevole nell'offerta di connessioni ad alta velocità a un maggior numero di persone", ha affermato Philip Cauwel, responsabile della tecnologia e della strategia presso Wyre.

"Siamo orgogliosi di essere partner di fiducia di STL e di garantire consegne puntuali e senza problemi a Wyre per gli ambiziosi obiettivi di implementazione della rete di quest'azienda, ha affermato Kurt Pleysier, amministratore delegato di Wirewave. "Insieme a STL, ci impegniamo a supportare la missione di Wyre: fornire connessioni ad alta velocità in tutte le Fiandre".

Commentando questa partnership, Rahul Puri, amministratore delegato di Optical Networking Business di STL, ha affermato: "Per noi, i nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo certi che la creazione e innovazione congiunte con Wyre continueranno a espandersi negli anni a venire. Unendo le forze, siamo in grado di fornire reti a performance elevate e pronte per il futuro che soddisfano le esigenze in continua evoluzione di un mondo in cui il digitale è al primo posto".

