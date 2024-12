PREMIO NAZIONALE IGERSITALIA - CONTENT AWARDS 2024 PROCLAMATI I VINCITORI DELLA XII EDIZIONE

È Stefania Casellato la vincitrice della dodicesima edizione del Premio Nazionale IgersItalia - Content Awards 2024, competizione nazionale fra le più prestigiose del settore - per longevità e giuria tecnica di eccellenza - volta a valorizzare le migliori produzioni di fotografi amatori, fotografi professionisti, videomaker e content creator.

Patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, il Premio è promosso dall’Associazione IgersItalia, presieduta da Pietro Contaldo, che ha l’obiettivo di portare alla luce e valorizzare la creatività di tutti gli Igers, i fotografi e i content creators che stanno affinando tecnica ed abilità fotografica e artistica, offrendo loro la possibilità di esprimersi e misurarsi con un progetto ambizioso ma in piena libertà di tema. Il Premio vuole essere inoltre un momento di riflessione generale su come la cultura visuale in tutte le sue forme e espressività si evolva costantemente grazie ai media digitali.

Tra i 170 partecipanti e più di mille contenuti pervenuti, i vincitori sono stati decretati ufficialmente, nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta per la prima volta a Napoli, nella splendida cornice della Chiesa dei Cristallini nel Rione Sanità che nel 2023 è stata oggetto di un importante progetto di ristrutturazione e rivalutazione con i dipinti di Tono Cruz, Mono González e Giuliana Conte.

Al centro della missione di IgersItalia e delle sue Community locali, la promozione del territorio e le sue eccellenze attraverso Instagram - il Social Network visuale per eccellenza che conta oggi oltre 1 miliardo di utenti attivi nel mondo di cui 19 milioni in Italia - e gli altri media digitali.

LA VINCITRICE DEL PREMIO E IGERS DELL’ANNO 2024

Stefania Casellato, classe 88 è nata a Roma dove vive e lavora come fotografa. Dopo essersi laureata in Letteratura musica e spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma, ha studiato presso la scuola CSF Adams-Centro Sperimentale di Fotografia di Roma e frequentato workshop di fotografia di reportage con Gianni Berengo Gardin, con Christopher Padgett a Boston-Advanced Techniques, con Paolo Soriani a Roma e Bordeaux. Fotografa di scena sul set di “Nuovo Olimpo” e “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, negli anni ha lavorato per Netflix, Fremantle Media, Warner Music Italia, Fondazione Piccolo America e Cinema Troisi, Chora Media, Gruppo Mondadori. Fotografa di cinema e televisione si occupa anche di fotografia in ambito istituzionale, dopo essere stata per diversi anni la fotografa ufficiale delle attività della Presidenza della Regione Lazio, attualmente lavora per gli eventi del Comune di Roma. Ha esposto a Luanda, Monaco di Baviera, Milano e Roma in diversi centri d’arte; le sue foto sono state pubblicate su diversi quotidiani e riviste come Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Vanity Fair, Grazia, Io Donna, Prima Comunicazione, Il Fotografo. Ha vinto il Premio Igers Italia 2020 per la categoria bianco e nero.

Il Premio IgersItalia, patrocinato quest’anno dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, ha previsto l’importante riconoscimento dal Comune grazie alla “Menzione Speciale Napoli Città d’Arte”. A decretare i vincitori dell’edizione 2024 una giuria tecnica composta da eccellenze italiane del mondo della comunicazione, della cultura e della fotografia.

Queste le categorie premiate:

Street: vincitore Mario Durante

https://www.instagram.com/p/C8MpwIBoGKD/

Cinematic: vincitrice Federica Nannini

https://www.instagram.com/p/C-14nsDIC43/?igsh=enk2dWI3czRvbjN3

Urban: vincitrice Barbara Arioli

https://www.instagram.com/p/C_BU50OIB7A/

Viaggio in Italia: vincitore Giovanni Rallo

https://www.instagram.com/p/C-pGIeSsU99/

Premio IgersItalia 2024 e categoria Bianco e Nero: vincitrice Stefania Casellato

https://www.instagram.com/p/DAZAPcuNxQI/

Luoghi della Cultura: vincitore Omar Hadi

https://www.instagram.com/p/CheenncMTUL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Food: vincitore Mario Giambanco

https://www.instagram.com/p/C6JR8pjtYaX/?igsh=NG4xOGd5aDh5dzc1

Menzione Speciale Napoli Città d’Arte: vincitore Enrico Di Paola

https://www.instagram.com/p/CgkAVbqIi2K/

Digital Journalism: vincitore Stefania Casellato

https://www.instagram.com/p/C5IadbyNalS/

DICHIARAZIONI PIETRO CONTALDO - PRESIDENTE IGERSITALIA

“Quest’anno ricorre il dodicesimo anniversario del Premio Nazionale IgersItalia una competizione sempre più apprezzata e partecipata da tutta la community nazionale, capace di mettere in competizione content creator e fotogiornalisti, fotografi amatori e professionisti. Consideriamo il Premio anche come uno spunto che valuta Instagram come un fondamentale strumento di racconto sotto l’aspetto della comunicazione, informazione e creatività, Le foto partecipanti sono prodotti culturali digitali in grado di mettere a fuoco l’attuale situazione in Italia. Chiudiamo il 2024 con tanti progetti portati a termine e con molti altri da sviluppare l’anno prossimo per promuovere i nostri territori, la cultura e il turismo”.

DICHIARAZIONI GIURIA

Dichiarazioni Mirella Paolillo - GIUDICE MENZIONE SPECIALE NAPOLI CITTÀ D'ARTE

La sequenza fotografica decodifica la complessità del Rione Sanità attraverso una narrazione visuale che intreccia linguaggio contemporaneo e memoria storica. L'uso del contrasto, con il suo gioco di luci e ombre, interpreta la stratificazione di un quartiere che ha fatto della cultura il suo motore di rigenerazione, trasformando le pietre scartate in testate d'angolo. Enrico Di Paola restituisce il senso di un territorio che nella contaminazione tra passato e presente, arte classica e street art, ritrova le autentiche radici della cultura partenopea.

Dichiarazioni Fulvia Palacino - Giudice categoria Urban

L'immagine cattura l’essenza della stratificazione urbana, raccontando una porzione della città in cui il cemento, segnato dal tempo, diventa tela per una street art che promette di restituire dignità a spazi marginali. I forti contrasti di luce e colore, uniti alla prospettiva dinamica, evocano l'intervento umano come atto di rigenerazione e forse, paradossalmente, anche di denuncia. La narrazione visiva simbolizza l'intreccio tra passato e futuro, decoro e trasformazione, rappresentando una poetica tensione tra abbandono e riscatto

Dichiarazioni Giuseppe Ariano- Giudice Drone Luoghi Della Cultura

Queste foto raccontano una storia di bellezza e armonia, catturando dall’alto geometrie perfette e un dialogo unico tra natura e cultura. La prima immagine, evoca un senso di viaggio e scoperta, mentre la seconda con la sua struttura circolare, richiama la perfezione e la memoria storica. Non sono solo immagini, ma un omaggio visivo a un patrimonio che vuole essere vissuto, trasmettendo emozione e celebrando il legame profondo tra uomo e territorio.

Dichiarazioni Angelo Pittro - Giudice Viaggio In Italia

La Vela di Portonovo, ritratta nella quiete della notte, emerge grazie a uno scatto che valorizza il contrasto tra la maestosità dello scoglio e la profondità infinita del cielo stellato. L’illuminazione naturale e i toni caldi della pietra si fondono armoniosamente con i riflessi sull’acqua e il bagliore rossastro all’orizzonte, creando un’atmosfera sospesa e contemplativa. È uno scatto che invita a riscoprire il viaggio come esperienza intima e profonda, esaltando la bellezza incontaminata e l’atmosfera rarefatta della Riviera del Conero.

Dichiarazioni Elena Di Vera - Giudice Bianco e Nero

"Il rumore dei cantieri non sveglia gli angeli", questo è il titolo che l'autrice attribuisce a questo scatto. La foto evoca un forte impatto visivo e simbolico. Rappresenta una statua avvolta in un velo di plastica traslucido con delle barre metalliche in primo piano che dividono la scena. L’immagine, in bianco e nero, accentua ancora di più il tono oscuro e riflessivo dell'intera figura. La foto sembra voler far riflettere sulla condizione umana moderna, immersa in una realtà industriale, frenetica, rumorosa, che spesso è disconnessa con il lato spirituale. Il “rumore dei cantieri” rappresenta il frastuono del progresso, che non riesce a turbare la pace degli "angeli". Si tratta di un’immagine che invita alla contemplazione e al contrasto tra il mondo fisico e quello spirituale.

PARTNER

● FotoEma

● Campania Artecard

● Feudi Di San Gregorio

● Lonely Planet Italia

● Cooperativa La Sorte

● Best Western

● Jago Museum

● Adnkronos

● Audiovisual Napoli Hub

● The Napolitaner

● Grandtour