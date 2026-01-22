Preply raccoglie 150 milioni di dollari per plasmare il futuro dell'istruzione tramite l'apprendimento assistito dall'IA, ma guidato dall'essere umano

Il round di finanziamento di Serie D, guidato da WestCap, valuta l'azienda a 1,2 miliardi di dollari e segna l'inizio di una nuova era nel campo dell'istruzione personalizzata e di alta qualità su larga scala

NEW YORK, 22 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Preply, la piattaforma leader a livello mondiale per l'apprendimento delle lingue, ha annunciato oggi la conclusione del round di finanziamento di Serie D e l'acquisizione di 150 milioni di dollari di investimenti guidati da WestCap, società di investimenti strategici e gestione operativa con oltre 6 miliardi di dollari di asset in gestione. Goldman Sachs International ha agito come agente di collocamento esclusivo dell'operazione. L'ultimo round di finanziamento valuta l'azienda a 1,2 miliardi di dollari e rappresenta un traguardo importante per Preply verso la realizzazione della sua missione, ossia offrire esperienze di apprendimento rivoluzionarie e accessibili in tutto il mondo.

Preply è una piattaforma pioniera nell'apprendimento online delle lingue che mette in contatto oltre 100.000 insegnanti con studenti di 180 paesi, offrendo lezioni private in più di 90 lingue. Grazie alla combinazione unica tra competenze di insegnanti reali e un pacchetto di strumenti didattici basati sull'IA, Preply ridefinisce le modalità dell'apprendimento linguistico, offrendo esperienze di insegnamento di alta qualità, flessibili e su misura, progettate per garantire progressi concreti dopo ogni lezione.

Il round di investimenti di Serie D di Preply avviene in un momento in cui circa 1,8 miliardi di persone, ossia quasi una persona su quattro in tutto il mondo, sta attivamente cercando di raggiungere la padronanza di una lingua straniera, secondo la piattaforma globale di dati sull'istruzione HolonIQ. Stando alle stime, entro il 2035 il mercato globale dell'apprendimento linguistico D2C raggiungerà un valore di 227 miliardi di dollari. Negli ultimi cinque anni, ha già triplicato la propria crescita e le previsioni a lungo termine indicano che continuerà a crescere in modo costante ed esponenziale anche nei prossimi anni.

Dal round di finanziamento di Serie C, Preply ha triplicato il numero di insegnanti attivi sulla piattaforma e ampliato la propria offerta, aggiungendo oltre 40 nuove lingue. Negli ultimi dodici mesi, l'azienda ha registrato un costante miglioramento dell'EBITDA, fino a raggiungere un risultato positivo.

Grazie a questo capitale e al sostegno di investitori nuovi ed esistenti, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e Horizon Capital, Preply rafforzerà il proprio impegno nel fornire esperienze di apprendimento su larga scala sempre più personalizzate. L'azienda intende investire sul proprio potenziale nel campo dell'IA e dell'analisi dei dati, ampliare i team di prodotto e ingegneria per migliorare la piattaforma, nonché accelerare la propria crescita globale per raggiungere un numero ancora maggiore di studenti e insegnanti, contribuendo così alla trasformazione del sistema di istruzione tradizionale. Il team di WestCap, con una vasta esperienza nella creazione e scalabilità di piattaforme globali come Airbnb e StubHub, aiuterà Preply a moltiplicare il suo impatto su scala mondiale.

«Per noi è un grande onore e una grande responsabilità poter contribuire a plasmare il futuro dell'apprendimento», afferma Kirill Bigai, co-fondatore e CEO di Preply. «Già oggi, mettiamo in contatto gli studenti con i migliori insegnanti al mondo e, grazie all'integrazione con l'IA, abbiamo raggiunto dei livelli di efficacia dell'apprendimento mai visti prima. Collaborare con il team di WestCap, che da anni aiuta gli imprenditori a costruire brand leggendari con un impatto globale, ci rende estremamente orgogliosi. Questo investimento ci consentirà di continuare a esplorare il punto di intersezione tra insegnamento e strumenti di IA, per offrire alle persone l'opportunità di creare connessioni, sentirsi parte di una comunità, fare carriera e continuare a crescere, ovunque si trovino».

In un momento in cui altre piattaforme di apprendimento puntano sempre di più sull'automazione, Preply continua a scommettere sul potere delle relazioni interpersonali, utilizzando l'IA per massimizzare l'esperienza di insegnamento e arricchire il proprio pacchetto di strumenti didattici. Lo studio sull'efficacia di Preply del 2025, condotto in collaborazione con l'organizzazione di ricerca no-profit LeanLab Education, ha rivelato che il 96% degli studenti considera l'apprendimento con un insegnante e l'attività di conversazione essenziali per i propri progressi. Il 97% degli studenti afferma che queste interazioni sono state determinanti per acquisire sicurezza nella lingua studiata.

Inoltre, lo studio ha dimostrato che gli studenti Preply fanno progressi fino a tre volte più rapidamente rispetto alla media, e che un terzo di loro supera un intero livello CEFR in sole 12 settimane. Ciò dimostra che il supporto dell'insegnante continua a rivestire un ruolo essenziale nell'apprendimento e che, se supportato dall'IA, i suoi effetti possono essere massimizzati, grazie a strumenti che aiutano a monitorare i progressi, forniscono analisi pratiche e consentono di automatizzare le attività amministrative. In questo modo, gli insegnanti hanno la possibilità di concentrarsi interamente sull'attività didattica, mentre gli studenti raggiungono i propri obiettivi più rapidamente.

«Preply sta definendo un nuovo standard nell'ambito dell'apprendimento personalizzato su larga scala, con opportunità praticamente infinite» spiega Allen Mask, partner di WestCap ed ex dirigente di Airbnb, nonché nuovo membro del consiglio di amministrazione di Preply. «I dati rivelano risultati migliori quando la tecnologia supporta il percorso di apprendimento creato dall'insegnante. Nella società interconnessa in cui viviamo, democratizzare l'accesso a un'istruzione di alta qualità è una necessità reale, alla quale siamo chiamati a rispondere in modo innovativo ed efficace. Preply dispone di tutti gli ingredienti per il successo: un prodotto leader di mercato, un team dirigenziale esperto e una visione che plasmerà il futuro della comunicazione su scala mondiale».

Con quest'ultimo round di finanziamento, Preply ha raccolto a oggi un totale di circa 299 milioni di dollari, a dimostrazione della solida fiducia che gli investitori ripongono nella missione e nel percorso dell'azienda. Grazie a una continua espansione nel mercato globale e a risultati didattici comprovati, Preply si trova nella posizione ideale per accrescere la propria influenza, consolidando ulteriormente la sua leadership nel settore dell'apprendimento guidato dall'essere umano e supportato dall'IA.

Per maggiori informazioni, visita il sito Preply.com.

INFORMAZIONI SU PREPLY

Preply è una piattaforma di apprendimento linguistico che sta plasmando il futuro dell'istruzione, offrendo percorsi di studio creati da persone e supportati da strumenti di IA disponibili 24/7. Con una rete globale di 100.000 insegnanti di oltre 90 lingue, Preply mette in contatto insegnanti e studenti in 180 paesi, affermandosi come azienda leader del settore.

La sua missione è creare esperienze formative che lasciano il segno, attraverso percorsi di apprendimento personalizzati e di alta qualità su larga scala, progettati per mantenere la motivazione alta e i progressi costanti. Grazie a un percorso di crescita senza precedenti, Preply è sulla strada giusta per diventare l'azienda che comprende le dinamiche dell'apprendimento umano più a fondo di chiunque altro.

INFORMAZIONI SU WESTCAP

WestCap è una società di investimenti strategici e gestione operativa che collabora con leader visionari per costruire aziende solide e d'impatto. Il team è composto da imprenditori ed esperti del settore che supportano altre aziende nelle fasi più cruciali del loro sviluppo. Tra gli investimenti più rilevanti figurano Airbnb, StubHub, Klarna, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital e GoodLeap. La società ha uffici a New York, San Francisco e Londra. Per maggiori informazioni, visita il sito www.westcap.com.

CONTATTILauren DoyleGlobal PR & Communications, PreplyLauren.Doyle@preply.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2743863/Preply_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/preply-raccoglie-150-milioni-di-dollari-per-plasmare-il-futuro-dellistruzione-tramite-lapprendimento-assistito-dallia-ma-guidato-dallessere-umano-302667916.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.