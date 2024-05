Prestiti per pensionati. Con IBL Banca si può ottenere in tempi rapidi un finanziamento tramite la cessione del quinto della pensione.

Roma, 09/05/2024. La cessione del quinto è una forma di finanziamento alla quale possono accedere anche i pensionati.

Grazie alla convenzione INPS, a cui IBL Banca aderisce, sono previste agevolazioni e tutele quali procedura di istruttoria semplificata e condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

La cessione del quinto per pensionati di IBL Banca può essere richiesta anche da persone in età avanzata, confermandosi un prestito inclusivo e che offre la possibilità di poter ottenere liquidità per tante esigenze o per progetti per sé stessi e per i propri cari.

Raggiunta l’età pensionabile, molte persone hanno infatti il desiderio di viaggiare, avere un’automobile più confortevole o sistemare casa, senza dover più rimandare quei piccoli o grandi interventi non effettuati in precedenza, a volte per mancanza di tempo, a volte per altri motivi.

Ma non solo. Molto spesso sono proprio gli over 65 a chiedere un finanziamento per aiutare figli o nipoti e contribuire così al bilancio domestico.

Non a caso, è ormai certo che i nonni siano un punto di riferimento non solo affettivo, prendendosi cura dei nipoti, accudendoli quando i genitori lavorano e occupandosi ogni giorno di tante questioni pratiche, ma anche economico.

Negli ultimi tempi, complici carovita e inflazione, è emerso sempre di più il sostegno economico che i nonni danno alla famiglia, contribuendo in modo sostanziale al welfare familiare.

La cessione del quinto della pensione, oltre ad avere un tasso fisso più conveniente rispetto ad altre tipologie di prestiti personali, risulta sostenibile poiché la rata mensile non può mai superare un quinto della pensione percepita. E può essere utilizzata anche per consolidare altri prestiti già in essere, in modo da avere un unico finanziamento ed una sola rata a fine mese.

Non occorre fornire motivazione per la richiesta e basta la firma singola.

Le filiali IBL Banca, presenti in tutta Italia, offrono una consulenza diretta per verificare il prestito su misura per ciascun pensionato, occupandosi degli adempimenti burocratici per velocizzare l’istruttoria.

Il personale IBL Banca raccoglie infatti i dati durante l’incontro e può avviare in tempo reale l’istruttoria grazie al collegamento online con l’INPS.

Convenienza, celerità e assistenza caratterizzano l’offerta di IBL Banca per tutti, anche per i pensionati.

Contatti

www.iblbanca.it

ufficiostampa@iblbanca.it