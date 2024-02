Pubblicato oggi "Ti Regalo Roma": il regalo perfetto, la guida di Roma che promette di rivelare la Città eterna come mai prima d'ora

Roma, 14 febbraio 2024. Scritta con passione e dedizione da Alessandro Alongi e Fabio Pompei, questa guida offre tanto ai residenti quanto ai visitatori la possibilità di esplorare le meraviglie nascoste di Roma, offrendo una nuova prospettiva su una delle città più affascinanti e storiche del mondo.

La prefazione del libro, curata da Mariano Angelucci, Consigliere di Roma Capitale e Presidente della Commissione “Turismo, Moda e Relazioni Internazionali”, sottolinea l'importanza di questa guida come strumento per scoprire gli angoli segreti e le storie meno note di Roma, in un momento cruciale per il turismo e lo sviluppo culturale della città, in vista del 27º Giubileo ordinario.

In occasione del Giorno degli Innamorati, "Ti Regalo Roma" esce come il regalo perfetto per chi desidera donare la città dell'amore, Roma, al proprio partner. Attraverso "Ti Regalo Roma", i lettori saranno condotti in un viaggio affascinante attraverso vicoli nascosti, piazze suggestive e leggende urbane, scoprendo al contempo la ricca cultura culinaria romana. Il libro non solo offre un itinerario alternativo lontano dai percorsi turistici tradizionali, ma si immerge anche in approfondimenti culturali, storici e gastronomici, arricchendo l'esperienza di chi desidera conoscere Roma in modo autentico e profondo.

Gli autori, Alessandro Alongi e Fabio Pompei, entrambi profondamente radicati nel tessuto culturale e accademico di Roma, condividono la loro visione di una città che, nonostante le sfide, continua a brillare come un faro di bellezza, storia e innovazione. Dalla sinergia delle loro esperienze, "Ti Regalo Roma" rappresenta un capitolo entusiasmante del loro impegno di promuovere la conoscenza e la coesione sociale della Capitale.

Questa pubblicazione è un invito a riscoprire Roma, a guardare oltre i suoi monumenti iconici e a immergersi nelle sue storie quotidiane, nelle sue tradizioni culinarie e nella sua vita culturale. "Ti Regalo Roma" è un dono per tutti coloro che amano la città, che desiderano esplorarne gli aspetti meno conosciuti e che cercano un'esperienza di viaggio ricca di scoperte e meraviglia.

Il libro è da oggi disponibile per l'acquisto presso le principali piattaforme online, giusto in tempo per diventare il regalo ideale in questo giorno dedicato all'amore.

Tutti i riferimenti sul sito: https://www.leenergie.it/pubblicato-il-giorno-di-san-valentino-ti-regalo-roma-il-regalo-perfetto-la-guida-di-roma-che-promette-di-rivelare-la-citta-eterna-come-mai-prima-dora/

Per acquistare il libro online: https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/viaggi/675737/ti-regalo-roma/

Num. edizione e data: 1, 13 febbraio 2024

ISBN: 9791222802930

Prezzo di vendita al pubblico: 15,00 €