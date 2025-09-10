Qonto presenta la Founders Night di Power Up e annuncia i premi per l’edizione 2025

Oltre 100 startup si sono già candidate all’edizione 2025 di PowerUp, il progetto di Qonto che sostiene l’ecosistema dell’innovazione e che chiuderà le candidature il 25 settembre. Per quest’anno in palio numerosi premi offerti dai partner, dalla formazione al mentorship, alla possibilità di usufruire di spazi di coworking, servizi e contributi economici per supportare la crescita della propria startup. In programma a Milano il 18 settembre, presso I Chiostri di San Barnaba, una serata dedicata alle startup, dove oltre 200 innovatori, tra founder di successo, investitori e partner strategici si incontreranno per fare networking e dare forma al futuro dell’imprenditoria italiana.

Milano, 10 settembre 2025 - Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti leader in Europa con oltre 500mila clienti,presenta la Founders Night di PowerUp, il programma dedicato a sostenere e valorizzare le startup italiane. In programma, infatti, il 18 settembre a Milano, dalle 18.30 presso I Chiostri di San Barnaba, l’evento di networking che riunirà oltre 200 protagonisti dell’ecosistema startup: founder, investitori e partner strategici, vero motore dell’innovazione per accelerare lo sviluppo dell’imprenditoria italiana.

La quarta edizione di PowerUp, che supporta le startup italiane attraverso mentorship, formazione e connessioni con investitori internazionali, ha già superato le 130 candidature di imprese innovative da tutta Italia. Un risultato positivo per un progetto che nelle precedenti tre edizioni ha coinvolto oltre 600 startup, all’interno di un percorso che ha visto trionfare realtà importanti come Cylock, This Unique, TrueScreen e, nell’edizione 2024, Lit e Crono.

La call di PowerUp, aperta a startup in fasepre-seed e post-seed (fra 500.000 e 3 milioni di euro), permetterà di selezionare le eccellenze che si contenderanno i premi in palio durante la Pitch Night finale, in programma a Milano il 16 ottobre, in cui verranno presentati i progetti finalisti selezionati da una commissione di esperti e dichiarati i vincitori del 2025 da una giuria composta da rappresentanti dei principali venture capital e acceleratori italiani, founder di scaleup e primari stakeholder del settore dell’innovazione.

Per partecipare a PowerUp è necessario inviare la propria candidatura, compilando l’apposito form entro il 25 settembre.

Al termine della fase di application, la giuria selezionerà le startup finaliste che parteciperanno alla Pitch Night di ottobre a Milano.

Nell’edizione 2025, il programma prevede ricchi e diversificati premi per le startup vincitrici e finaliste, che avranno, ad esempio, l'opportunità di ricevere mentorship con Qonto incontrando Alex Prot (CEO) e Heidrun Luyt (Chief Growth Officer). Qonto inoltre offrirà inoltre uno stand gratuito alla prossima edizione del We Make Future Festival, che si terrà a Bologna nel giugno 2026.

Ventive, Main Partner di questa edizione, selezionerà due delle sei startup partecipanti, che avranno accesso a un programma di mentorship curato dai professionisti di Ventive. Il percorso sarà personalizzato e costruito su misura, con l’obiettivo di supportare le realtà selezionate sia dal punto di vista strategico sia da quello economico-finanziario. Senza dimenticare il supporto delle società sponsor come OVHcloud che metterà a disposizione crediti cloud per un valore complessivo di 25.000 euro, suddivisi tra le categorie Post-Seed (10.000 euro) e Pre-Seed (15.000 euro) mentre Latuta assegnerà premi in denaro, di 300 euro alle due startup vincitrici e di 100 euro ad altre quattro finaliste. InnovUp offrirà un anno di adesione gratuita all’associazione, del valore di 150 euro, riservata alle startup con fatturato inferiore a un milione di euro e non ancora associate.

Talent Garden premierà la startup vincitrice con una membership Full di tre mesi per tutto il team, che include l’accesso agli spazi di coworking di Roma o Milano, eventi esclusivi, attività di networking e opportunità di formazione e presentazione a potenziali partner. Inoltre, cinque startup finaliste riceveranno una membership Flex di un mese, con accesso on-demand alle postazioni di coworking.

Tra gli ulteriori premi, i percorsi di consulenza personalizzata offerti da ITAdvisors a tre startup finaliste in fase pre-seed, che includono l’analisi del business plan, un check-up fiscale e societario e sessioni di consulenza su tematiche specifiche. In palio anche un pacchetto di 3 mesi di Digital PR offerto da Startup Geeks per accrescere la visibilità delle startup.

Il nuovo format del progetto prevede, oltre all’ormai consolidata competizione annuale per startup, una serie continuativa di eventi online in cui i founder italiani potranno connettersi con colleghi europei e investitori, per condividere consigli e strategie per crescere e scalare un business. Qonto, inoltre, ha deciso di partecipare come partner a eventi collaterali del We Make Future, in programma a giugno a Bologna, per generare consapevolezza sulla call per startup, oltre a partecipare a numerosi eventi di scouting durante l’estate, per aumentare la visibilità della call e generare occasioni di business.

La giuria della Pitch Night sarà composta da rappresentanti dei principali VC, acceleratori e stakeholder dell’ecosistema italiano startup, oltre a diversi founder di alcune delle principali scaleup italiane.

L’edizione 2025 dell’iniziativa vede il supporto di Ventive in qualità di Main Partner, oltre a numerosi partner quali Arcadia, B Heroes, B4i - Bocconi for Innovation, baby VC, Bridge for Billions, Dock3, F6S, Fintech District, GRLS, Herizon, H!Founders, I3P, InnovUp, ITAdvisors, Latuta, Magnisi Studio, Nana Bianca, Over Ventures, OVHcloud, Plannix, Seedble, SeedUp, SheTech, Silicon Drinkabout Italy, Slush’D Bolzano, SocialFare, Startup Geeks, Talent Garden, Techstars, The Net Value, Vento, Viceversa, Vittoria Hub e Zest.

La partecipazione alla Founders Night di PowerUp del 18 settembre è gratuita, per accedere all’evento è necessaria la registrazione al seguente link:

https://powerup2025_foundersnight.eventbrite.it/?aff=PR

Tutti i dettagli del progetto, le modalità di partecipazione alla call e agli eventi sono disponibili al seguente link: https://qonto.com/it/contact-form/powerup

Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit, Stampa

Chi è Qonto

Qonto è la soluzione finanziaria leader in Europa che affianca oltre 500.000 PMI e professionisti in 8 Paesi. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto offre un conto business che integra fatturazione, contabilità e gestione delle spese in un'unica soluzione. Forte di 622 milioni di euro raccolti da primari investitori e di un team di oltre 1.600 persone, Qonto rivoluziona la gestione finanziaria delle imprese europee con soluzioni innovative, prezzi chiari e supporto clienti sempre attivo.

Contatti:

Immediapress

Contatti media Qonto



Giulia Rampinelli

PR & Communication Manager Italy

giulia.rampinelli@qonto.com



SEC Newgate Italia

Fabio Santilio - fabio.santilio@secnewgate.it - 339 8446521

Irene Fusani - irene.fusani@secnewgate.it - 340 1280512

Elena Evangelisti - elena.evangelisti@secnewgate.it - 340 1167530



COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.