Qualche idea per una splendida settimana bianca in Alto Adige

Bolzano, 12 Dicembre 2024 - Non ci sono dubbi che l'Alto Adige sia una delle mete ideali per tutti coloro che desiderano trascorrere una settimana bianca all’insegna dello sport, del relax, della buona cucina. Questo territorio davvero unico offre un’ampia varietà di esperienze che possono rendere indimenticabile il vostro soggiorno invernale: le valli innevate, i mercatini di Natale, gli eventi culturali e le eccellenze enogastronomiche creano una combinazione perfetta per soddisfare ogni tipo di viaggiatori, da chi viaggia da solo fino ad arrivare a un’allegra compagnia di amici.

Scegliete la struttura giusta

Per partire con il piede giusto quando si pianifica una settimana bianca è necessario scegliere la struttura che meglio si adatta alle vostre esigenze. Se punterete sulle strutture del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, sarete sicuri che vi troverete a scegliere tra i più begli hotel di tutto l'Alto Adige; fanno parte infatti del circuito tutti hotel 4 stelle superior e 5 stelle.

Per fare la vostra scelta basta recarsi sul sito ufficiale Belvita, scegliere una o più zone d’interesse, indicare il periodo della vostra vacanza, fornire qualche altra indicazione, dopodiché visualizzerete tutte le strutture rispondenti ai criteri indicati. Da questa selezione potrete scegliere l’hotel che più vi ispira.

Godetevi esperienze uniche tra sport e cultura

Durante una settimana bianca in Alto Adige potrete godere di un’offerta sciistica di altissimo livello. I comprensori di Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena e Alpe di Siusi, solo per citarne alcuni, garantiscono piste perfettamente preparate e servizi eccellenti. Per chi ama la tranquillità dello sci di fondo, le piste della Val d’Ega rappresentano un’esperienza imperdibile. Anche le discese in slittino sono una scelta divertente e adatta a tutta la famiglia: tra le tante opzioni, merita una menzione la pista di Monte Cavallo, nei pressi di Vipiteno, che è tra le più lunghe dell’Alto Adige.

Ma l’Alto Adige non è solo sport. Le città e i borghi del territorio offrono un ricco calendario di eventi culturali e ricreativi. A Bressanone, il Light musical show è iniziato a fine novembre 2024 e terminerà il 6 gennaio 2025: combina arte, musica e giochi di luce, regalando un’atmosfera magica. A Merano, oltre ai celebri mercatini di Natale, potrete partecipare a concerti di musica classica e contemporanea organizzati nel Kursaal, uno degli edifici simbolo della città.

Visitate i mercatini di Natale

Non potete lasciare l’Alto Adige senza visitare i suoi mercatini di Natale, famosi in tutto il mondo per l’atmosfera fiabesca e la qualità degli artigianati locali. I mercatini natalizi di Bolzano, Vipiteno e Brunico, che si terranno fino all’inizio di gennaio 2025, offrono non solo decorazioni e regali unici, ma anche delizie gastronomiche da assaporare: dalle mele candite agli strauben, fino al vin brûlé speziato.

Se amate scoprire le tradizioni locali, vi consigliamo una visita in Valle Aurina, dove durante l’inverno vengono organizzati workshop dedicati alla lavorazione della lana e alla produzione di formaggi. Qui potrete immergervi nella cultura contadina e portare a casa un ricordo autentico di questa terra.

Alto Adige: un viaggio da sogno tra neve e tradizioni

Trascorrere una settimana bianca in Alto Adige significa immergersi in un mondo fatto di natura, sport, cultura e relax. Ogni angolo di questo splendido territorio ha qualcosa di unico da offrire, dalle maestose montagne ai borghi storici, dalle attività adrenaliniche alle coccole termali. Prenotate la vostra vacanza e lasciatevi incantare da tutto ciò che questa straordinaria terra ha in serbo per voi.

