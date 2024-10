Ragno violino e scorpioni in crescita nelle case, come debellarli

Causa il cambiamento climatico, aumenta la presenza degli aracnidi nelle abitazioni e giardini. Sul portale Il-formichiere.it di Gianluca Zucchet sono disponibili prodotti specializzati per disinfestare gli ambienti, con un supporto attento e guidato per l’utilizzo.

Roma, 2 ottobre 2024. Ragni e scorpioni appartengono entrambi alla specie degli aracnidi. Per quanto riguarda i ragni, il periodo di settembre e ottobre è il periodo peggiore, perché si schiudono le uova e quindi la loro presenza è molto più ampia e diffusa. Sicuramente le attuali condizioni climatiche hanno fortemente aumentato la loro propagazione, di ogni specie. In particolare, è di forte attualità la preoccupazione destata dai recenti morsi di ragno violino che possono avere conseguenze pericolose per le persone colpite.

“Il ragno violino è un animale sempre esistito – specifica Gianluca Zucchet, amministratore unico del portale Il-formichiere e della ditta romana Zucchet Italia –. Il suo habitat naturale è l’ambiente mediterraneo, caldo e asciutto, però si è ben adattato alle nostre case, anche in città, perchè le abitazioni offrono un clima idoneo tutto l’anno. Il suo morso va trattato immediatamente a livello sanitario da uno specialista e non va trascurato. Se si ha una presenza in casa di questa specie di ragno (ma vale in generale anche per le altre tipologie), la disinfestazione è facile e si può applicare in modalità ‘fai da te’. Infatti è facile stanare i ragni: è un animale schivo e preferisce nascondersi soprattutto nelle fessure dei vecchi muri, dietro ai battiscopa, ai mobili, agli infissi, ai quadri, all’interno dei cassonetti, nelle serrande, nei ripostigli e negli scantinati. Oppure negli spazi all’aperto dell’abitazione”.

In caso di presenza accertata di ragni, quindi, si può intervenire in autonomia. I prodotti per debellare i ragni devono però essere di qualità e formulati senza sostanze nocive per chi vive negli spazi interessati, sia persone che animali domestici. “La disinfestazione va fatta utilizzando mascherina, guanti e un trattamento mirato dietro mobili, lungo i battiscopa e le mostre delle porte – spiega Gianluca Zucchet –. Io consiglio stanza per stanza, trattando l’ambiente in modo preciso e non veloce, altrimenti si rischia di non risolvere nulla. Nel portale Il-formichiere.it abbiamo prodotti in sospensione acquosa, senza solvente. In particolare il prodotto Total Easy, che è pronto uso ed è perfetto per un appartamento, tra l’altro con un costo molto contenuto. Si acquista online e si può avere assistenza telefonica continua per l’intervento”.

Pur trattandosi di prodotti semplici da usare, è importante ricevere la consulenza e il supporto di un tecnico che spieghi come e dove posizionare il prodotto. “Per noi è un aspetto prioritario – sottolinea Gianluca Zucchet –. I prodotti acquistabili sul portale Il-formichiere.it sono sempre forniti con l’aiuto di un tecnico esperto che online accompagna nell’uso con tutte le spiegazioni, sia al telefono sia tramite WhatsApp”.

Per quanto riguarda gli scorpioni, invece, prediligono maggiormente ambienti umidi, pertanto è facile trovarli in cantine, ambienti malsani oppure le case poco frequentate. “Lo scorpione presente in Italia è un animale tranquillo e non attacca l’uomo. Anche in questo caso è possibile intervenire con una disinfestazione ‘fai da te’, sempre usando i giusti prodotti”, conclude Zucchet.

Il rivenditore online Il-formichiere.it è frutto dell’ampia esperienza di Zucchet Italia, che opera da oltre 70 anni nel mondo della disinfestazione ed è punto di riferimento a Roma e nel Lazio. Nel portale sono disponibili un numero selezionato di prodotti delle migliori marche nazionali e internazionali, mirati per risolvere ogni tipo di problema di infestanti negli ambienti familiari.

www.il-formichiere.it