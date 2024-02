Recrowd Rivoluziona il Crowdfunding Immobiliare Con Nuove Misure di Sicurezza e Gestione Dei Ritardi

Milano, Giovedì 29 Febbraio 2024 - Recrowd, piattaforma leader nel settore del crowdfunding immobiliare, annuncia oggi un'importante serie di miglioramenti finalizzati a garantire una maggiore sicurezza agli investitori e a ottimizzare la gestione dei ritardi nei progetti immobiliari.

Questi progressi rappresentano un passo significativo verso la creazione di un ambiente di investimento più affidabile e trasparente.

Affrontando le sfide intrinseche al mondo del crowdfunding, Recrowd ha deciso di implementare un potenziamento sostanziale delle sue pratiche gestionali, posizionandosi come un punto di riferimento nella protezione e nel controllo dei progetti immobiliari e delle eventuali problematiche legate ai ritardi.

La decisione di adottare un approccio proattivo alla gestione dei rischi riflette l'impegno costante di Recrowd nel fornire un ambiente sicuro e affidabile per gli investimenti immobiliari.

In risposta alle crescenti richieste di maggiore tutela da parte degli investitori e al fine di mantenere uno standard elevato di trasparenza, Recrowd si impegna a fornire comunicazioni regolari e documentazione aggiornata. Questo impegno si traduce in una maggiore chiarezza e comprensione per gli investitori, consentendo loro di prendere decisioni informate e consapevoli.

A partire da Marzo 2024, Recrowd introdurrà nuovi contratti, applicabili esclusivamente ai nuovi progetti immobiliari presentati sulla piattaforma.

Questi contratti rappresentano un passo avanti significativo nella protezione degli investitori e nell'ottimizzazione della gestione dei progetti.

Tra le principali innovazioni introdotte, Recrowd ha ridefinito i contratti di servizio agli investitori, introducendo due importanti tutele: la cambiale e la ricognizione del debito.

La cambiale è un documento di impegno di pagamento che garantisce la restituzione dei fondi investiti agli investitori in caso di ritardi o controversie.

Questa misura fornisce agli investitori un'ulteriore sicurezza e tranquillità riguardo al destino dei loro investimenti.

D'altra parte, la ricognizione del debito semplifica la procedura in caso di contenzioso, fornendo una prova chiara del debito del proponente nei confronti degli investitori.

Inoltre, Recrowd ha sviluppato nuovi contratti rivolti alle società immobiliari proponenti, al fine di offrire loro un maggiore supporto durante il processo di finanziamento e di renderle più responsabili nei confronti degli investitori.

Questi contratti sono progettati per garantire un'elevata qualità dei progetti immobiliari presentati sulla piattaforma e per mitigare i rischi associati ai ritardi o ai problemi nella realizzazione dei progetti.

Tutto questo con l'obiettivo di evitare che gli investimenti immobiliari subiscano ritardi o, nel caso più critico, default, che potrebbero compromettere la fiducia degli investitori.

Con le nuove disposizioni contrattuali, Recrowd si propone di offrire non solo maggiore tutela agli investitori, ma anche una gestione più efficace dei progetti, con la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di problematiche.

Le parole di Massimo Traversi, CPO e co-fondatore di Recrowd, sottolineano l'importanza di queste nuove misure: "Con il nuovo regolamento europeo, le piattaforme di crowdfunding devono dimostrare maggiore responsabilità verso gli investitori. La vera sfida è mantenere la fiducia degli investitori trasformando la fiducia in certezza attraverso contratti e servizi. Recrowd si pone come pioniere nel ridefinire le regole del crowdfunding e nell'assicurare un ambiente di investimento sicuro e affidabile".

Recrowd continua a mantenere l'attenzione sulla qualità dei progetti presenti sulla piattaforma, impegnandosi a fornire un maggiore controllo e supporto alle società e ai progetti, dalla fase di onboarding fino alla gestione di eventuali imprevisti e alla vendita del prodotto.

Questi sforzi mirano a garantire un'esperienza di investimento positiva e soddisfacente per tutti gli utenti della piattaforma.

Per ulteriori informazioni su Recrowd e le sue iniziative:

Sito Web: https://www.recrowd.com/

E-mail: assistenza@recrowd.com

Telefono: +39 351 639 1730