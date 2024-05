Rimborso al Volo premiato come Best Airline Travel Refund Providers & Travel Company Of The Year – Italy

Milano, 31 Maggio 2024. Quest'anno, Rimborso al Volo ha raggiunto nuovi traguardi di eccellenza, guadagnandosi non uno, ma ben due prestigiosi premi che testimoniano il suo impegno straordinario verso i viaggiatori. Durante gli Aviation & Aerospace Awards del marzo 2024, l'azienda è stata insignita del titolo di Best Airline Travel Refund Providers Italy (Miglior Agenzia per i Risarcimenti ai Passeggeri Aerei in Italia) e poco dopo, il rinomato Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards 2024 ha riconosciuto Rimborso al Volo come Travel Company of the Year. Questi premi non sono semplici trofei, ma simboli tangibili di un'azienda che mette al primo posto i diritti e la soddisfazione dei passeggeri. Scopri come Rimborso al Volo continua a rivoluzionare il settore dei rimborsi per i servizi di viaggi aerei, stabilendo nuovi standard di eccellenza e supporto ai clienti.

Cosa rappresentano gli Aviation & Aerospace Awards?

Gli Aviation & Aerospace Awards, gestiti da The Business Concept, celebrano l’eccellenza e l’innovazione nel settore dell’aviazione e dell’aerospaziale. Rivolti a persone, imprese ed entità che si sono distinte per il loro contributo significativo allo sviluppo e al progresso dell’industria, questi premi coprono vari aspetti, dalla tecnologia aerea ai viaggi di lusso, inclusi i servizi di rimborso e risarcimento aereo, specifici della categoria Best Airline Travel Refund Providers.

Cosa rappresentano gli Innovation & Excellence Awards?

I Corporate LiveWire Innovation & Excellence Awards invece celebrano il successo e i risultati di professionisti e aziende leader che hanno saputo trasformare il proprio settore, aumentare i profitti e offrire opportunità di successo attraverso l'implementazione di processi, prodotti o idee rivoluzionarie. È proprio qui che Rimborso al Volo si è distinto, dimostrando di essere un pioniere nel campo dei rimborsi per i servizi di viaggi aerei.

Rimborso al Volo: un partner esperto per i diritti dei passeggeri

Dal 2009, Rimborso al Volo si batte per i diritti dei passeggeri su voli ritardati, cancellati e in overbooking. In base al regolamento europeo EC 261/2004, i passeggeri hanno infatti il diritto di chiedere un risarcimento per tali disagi, compresa la perdita dei bagagli. Rimborso al Volo offre un supporto esperto, che permette di ottenere un risarcimento fino a €600 a passeggero, in maniera semplice ed efficiente. È necessario compilare un modulo sul sito web e caricare la documentazione necessaria, dopodiché il team si occuperà del reclamo al posto del passeggero. Il sito web di Rimborso al Volo è inoltre una risorsa preziosa dove è possibile trovare informazioni dettagliate sulle politiche di rimborso e compensazione di numerose compagnie aeree internazionali e regionali, come British Airways, Air France, Emirates, TAP Portugal, Ryanair e Wizz Air.

L'azienda è focalizzata sulla soddisfazione totale del cliente, con un tasso di successo del 99,5%. Finora, sono stati assistiti più di 300.000 passeggeri, reclamando oltre €30 milioni in rimborsi e compensazioni. Il successo di Rimborso al Volo non si limita agli aspetti economici. Comprendendo il disagio causato dai problemi di viaggio, l'azienda offre un servizio clienti eccezionale, garantendo che ogni richiesta sia trattata con la massima attenzione. La qualità superiore del servizio è dimostrata dalle quasi 9.000 recensioni su Trustpilot, dove Rimborso al Volo è valutato come 'Eccellente'. Le testimonianze dei clienti elogiano costantemente l'attenzione ai dettagli, la professionalità e la comunicazione costante dell'azienda. La vittoria di questi premi non solo riconosce il duro lavoro e l'etica professionale di Rimborso al Volo, ma testimonia anche il suo impegno per l'innovazione nell'industria dell'aviazione e dell'aerospaziale, la promozione delle misure di sicurezza e l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

Come chiedere un risarcimento con Rimborso al Volo?

Se hai sperimentato ritardi, cancellazioni o overbooking dei voli negli ultimi 2 anni, contatta Rimborso al Volo per ottenere il risarcimento che meriti. Compilando il semplice modulo sul loro sito web e caricando la documentazione necessaria, il team di esperti inizierà subito a lavorare sul tuo reclamo. Non lasciare che i disagi del viaggio rovinino la tua esperienza: con Rimborso al Volo, hai un partner affidabile al tuo fianco, pronto a garantire che i tuoi diritti da passeggero vengano rispettati.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.rimborsoalvolo.it

Email: info@rimborsoalvolo.it