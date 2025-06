Rishabh Engineering premiata per la 5ª volta l'Hexagon Elite Award

LAS VEGAS, 19 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Rishabh Engineering Services (RES), azienda leader nei servizi di progettazione ingegneristica multidisciplinare, ha ottenuto un riconoscimento mondiale vincendo per la quinta volta l'Hexagon Elite Award 2025 all'edizione 2025 dell'Hexagon LIVE Global, tenutosi presso il Fontainebleau Hotel.

Rishabh Engineering Services è stata insignita del riconoscimento "Best in Design", che premia i clienti che utilizzano le soluzioni Hexagon per:

"Questo premio rappresenta un traguardo importante e un momento di orgoglio per tutto il nostro team di ingegneri", ha affermato Raju Shah, CEO di Rishabh Engineering Services. "Ricevere questo riconoscimento per la quinta volta la dice lunga sull'eccellenza tecnica del nostro team, sul nostro impegno per la qualità e sulla nostra determinazione a fornire costantemente risultati di livello mondiale ai nostri clienti globali. Rafforza inoltre il nostro approccio volto ad adottare strumenti software digitali avanzati a sostegno del ciclo di vita del progetto."

L'Hexagon Elite Award (in precedenza noto come Drivers of Success Award) viene assegnato ogni anno ai clienti della divisione Asset Lifecycle Intelligence che incarnano la filosofia Smart Digital Reality™, che comprende una prospettiva in tempo reale, unificata e basata sui ruoli delle realtà fisiche e digitali nell'ambito di un portafoglio di progetti e asset. Il Digital Backbone, il motore di Hexagon per l'interoperabilità, l'intelligenza e l'innovazione, lo alimenta, collegando i dati lungo l'intero ciclo di vita delle risorse industriali e consentendo agli utenti di ottenere più gemelli digitali, software di terze parti e sistemi legacy.

Naveen Raj Pal, vicepresidente associato per l'acquisizione aziendale presso Rishabh Engineering, ha aggiunto: "L'ennesima vittoria di questo premio riflette il nostro impegno nel risolvere complesse sfide ingegneristiche. La fiducia dei nostri clienti ci spinge ad adottare tecnologie sempre più innovative e a fornire costantemente valore in ogni fase della realizzazione del progetto"

Hexagon LIVE Global riunisce ingegneri e leader per condividere idee e sottoscrivere partnership strategiche.

Informazioni su Rishabh Engineering:

Rishabh Engineering Services, una divisione di Rishabh Software, è una società di servizi di progettazione ingegneristica multidisciplinare fondata nel 2006. Offriamo supporto ingegneristico di progettazione di alta qualità a proprietari e operatori, appaltatori EPC, PMC e produttori di tecnologie che operano nei settori petrolifero ed energetico a livello globale. Come parte del nostro portafoglio di servizi, offriamo servizi di ingegneria di processo, di tubazioni, meccanica, civile e strutturale, elettrica e di strumentazione e reverse engineering per progetti complessi.

