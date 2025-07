Rivoluzione digitale nella Sanita l’ASL di Caserta protagonista del cambiamento

Mercoledì 23 luglio, 10,30 - Ospedale di Marcianise

Caserta, 22 luglio - Garantire maggiore efficienza ai servizi e una “buona” spesa, vale a dire una migliore allocazione delle risorse.

È l’obiettivo dell’insieme di attività innovative messe in campo dall’’ASL di Caserta, che si occupa dei bisogni di salute di circa 910.000 assistiti, un’offerta assistenziale variegata e diffusa, e che ha dato inizio ad un percorso di adeguamento dei propri sistemi informativi. L’ASL di Caserta ha posto enfasi alla digitalizzazione dei servizi al cittadino, alla sicurezza dei dati sensibili e alla connettività dell’infrastruttura. Anche realizzando una piattaforma di interfaccia unica per tutti i cittadini attraverso la quale possono accedere ai propri percorsi sanitari ospedalieri e territoriali. Una visione strategica che parte da lontano e che ha permesso di ridisegnareil futuro dei servizi sanitari e che già impatta sul cambiamento per una sanità più vicina all’assistito e che sa produrre risposte tangibili in tempi brevi.

L’ASL Caserta è infatti protagonista di più percorsi di innovazione, tutti realizzati in collaborazione con società leader del settore della tecnologia: Oracle, KPMG, Fastweb e TIM Enterprise.

Le iniziative, progettualità e processi della trasformazione digitalein atto, saranno illustrate attraverso le testimonianze dei protagonisti presso l’Ospedale di Marcianise,in Via Orto dell’Abbate, traversa Sossietta Scialla, Sala Conferenze domani 23 luglio alle ore 10,30.

Interverranno: Il Direttore Generale dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti;

il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Marcianise, Laura Leoncini; il Direttore Generale dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania, Massimo Bisogno, il Dirigente dell’Asl, Angelo Pacifico, il consulente della Direzione Strategica, Michele Tari. Ci saranno le testimonianze tecniche delle aziende protagoniste della transizione digitale: Oracle, KPMG, Fastweb e TIM Enterprise.

Saluti e Introduzione

Laura Leoncini, Direttore Sanitario dell’Ospedale di Marcianise

Testimonianze delle aziende:

Costruire il Futuro: l’innovazione Oracle tra Cloud e Intelligenza Artificiale

Oracle, Nicola Margarita e Salvatore Tomasetta

Il cruscotto direzionale e il sistema di budgeting

KPMG,Sofia Petrocelli e Antonio Volpe

Il progetto Cybersecurity per l’ASL di Caserta

Fastweb, Nicola Verde

Una collana di Quaderni per raccontare l’innovazione

Pietro Pavone – Università degli Studi di Napoli Federico II

La Digitalizzazione e il progetto Interlego

TIM Enterprise, Alfonso Di Martino - Responsabile Sales Local Government&Health Campania, PugliaeBasilicata

Interverranno:

Angelo Pacifico, Dirigente UOC Servizio delle Tecnologie Informatiche e Digitalizzazionedell’Asl di Caserta

Michele Tari, Consulente della Direzione Strategica

Massimo Bisogno,Direttore Generale dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale della Regione Campania

Conclusioni

Amedeo Blasotti, Direttore Generale dell’Asl di Caserta

Modera:

Gerardo Ausiello, Caporedattore Quotidiano IL MATTINO

