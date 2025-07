Sabato 26 luglio in onda su Rai Uno in seconda serata “Safety Love”

Roma, 23 luglio 2025. Il 26 luglio andrà in onda su Rai uno in seconda serata “Safety Love”, l’evento promosso dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e interamente dedicato alla salute, sicurezza e al benessere nei luoghi di lavoro, attraverso la forza comunicativa della musicae dell’impegno civile.

L’evento – registrato a Gorizia, capitale europea della cultura 2025 – è stato condotto da Monica Setta e ha visto alternarsi sul palco importanti artisti del panorama musicale e culturale italiano.

Tra i protagonisti: Anna Ferzetti, Ermal Meta, Francesca Michielin, Joan Thiele, Leo Gassmann, Levante, Mario Biondi, Piero Pelù, Serena Brancale e Settembre. Gli artisti si sono esibiti accompagnati dall’ OrchestraGiovanileFilarmonica dei Friulani diretta dal Maestro Marco Battigelli, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Opening Act della band SOS – Save OurSouls.

Ogni performance è stata dedicata a uno dei principi della Carta di Urbino, il decalogo promosso dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con l’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo, per il benessere della persona che lavora.

“Safety Love” è stato ideato e organizzato dalla Fondazione Rubes Triva, con la produzione esecutiva di iCompany, la regia di Fabio Maiolo, e testi a cura di Annalisa Montaldo, Roberto Vecchi, Nicola Montese e Simone Di Carlo. Delegata Rai: Annamaria Carlucci.

La seconda edizione di Safety Love è stata realizzata grazie al supporto di Fondo Fasda, Fonservizi e Asia Napoli, ha visto lo sponsor di Gruppo Hera - AcegasApsAmga e ha avuto come partner PromoTurismoFVG.

