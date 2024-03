Schneider Electric annuncia i vincitori italiani dei Sustainability Impact Awards

•LATI, InfoCamere e Tecno Service premiati per avere realizzato progetti ad alto impatto verso la sostenibilità

•Le tre aziende sono un esempio di “Impact Maker”: dimostrano che con le tecnologie digitali oggi disponibili è possibile crescere e accelerare la decarbonizzazione

Milano, 13 marzo 2024 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato oggi nel corso di un evento che si è svolto presso la sua sede di Milano i vincitori italiani della seconda edizione del premio Sustainability Impact Awards.

A guadagnarsi il riconoscimento per aver dimostrato con progetti innovativi di ottenere risultati di eccellenza in termini di sostenibilità sono state l’azienda del settore delle plastiche LATI e la società delle Camere di Commercio Italiane per l’innovazione digitale InfoCamere, vincitrici nella categoria “Sustainability Impact for My Company” e la società Tecno Service, per la categoria “Sustainability Impact for My Customer”.

Si tratta di tre realtà molto diverse tra loro, accomunate dall’avere implementato le tecnologie digitali già oggi disponibili per unire obiettivi di crescita e decarbonizzazione. Come tutti i candidati al premio, sono state valutate su tre aspetti chiave: la strategia di sostenibilità, il livello di digitalizzazione e il livello di decarbonizzazione nelle loro attività.

Impact Maker: l’esempio dei leader per accelerare la decarbonizzazione

Schneider Electric facilita la sostenibilità con soluzioni semplici, aperte e digitali. Persegue l’obiettivo di aiutare partner, clienti e fornitori a calcolare la propria impronta di emissioni e creare un piano d’azione tracciabile e misurabile per la decarbonizzazione, a livello individuale, di supply chain e di ecosistema. Ciò è fondamentale perché la sostenibilità è un imperativo nell’epoca della crisi climatica ed energetica, ma anche un requisito di valore per azionisti, clienti, dipendenti e per i giovani talenti che le aziende oggi si contendono.

“Abbiamo scelto di premiare le realtà che dimostrano come con le tecnologie oggi disponibili si possa ottenere un impatto molto significativo: sono aziende e partner che per noi sono “Impact Maker” in quanto hanno trasformato le loro ambizioni di sostenibilità in risultati concreti. Ci congratuliamo vivamente con loro e siamo molto orgogliosi di averle potute accompagnare come partner di fiducia attraverso le nostre competenze e le nostre piattaforme”, commenta Aldo Colombi, Presidente e Amministratore Delegato di Schneider Electric Italia.

LATI: abbattere le emissioni dell’attività di produzione

LATI è leader in Europa nella produzione di compound termoplastici tecnici per lo stampaggio a iniezione: i suoi prodotti di punta sono materiali autoestinguenti destinati principalmente al mercato elettrico ed elettrotecnico. Il progetto per cui è stata premiata ha consentito di abbattere le emissioni operative della produzione industriale.

L’azienda ha ricevuto il premio per aver dimostrato una costante centralità della sostenibilità nelle proprie strategie di sviluppo, abbracciando l'integrazione digitale per ridurre al minimo il consumo di energia e ottimizzare al contempo i propri processi.

Con l’utilizzo della piattaforma Power Monitoring Expert di Schneider Electric, adottata per digitalizzare tutte le fasi e i processi produttivi, LATI è in grado di evidenziare e intervenire sugli sprechi energetici. Grazie ad un approccio a tutto tondo, è riuscita nel 2022 a ridurre le proprie emissioni Scope 1 del 19% e le proprie emissioni Scope 2 del 23% rispetto all’anno precedente.

Il premio per LATI, consegnato da Teresa Camasso, Regional Sales Director di Schneider Electric, è stato ritirato dall’A.D. dell’azienda, Michela Conterno.

InfoCamere: abbattere i consumi energetici dei Data Center

InfoCamere è la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale. Offre ai soci servizi tecnologici all’avanguardia e servizi chiave quali il governo del Registro delle Imprese, l’anagrafe economica nazionale. Inoltre, progetta e sviluppa soluzioni per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione e per sostenere l’evoluzione delle attività imprenditoriali e la competitività del Paese.

Centro nevralgico della sua attività è il Data Center presso la sede di Padova che serve tutto il territorio nazionale. Qui è stato realizzato un eccezionale percorso di innovazione sostenibile, che ha fatto conquistare il riconoscimento di Schneider Electric.

Il progetto di efficientamento del Data Center, in corso dal 2015, ha consentito di aumentare la potenza elaborativa e la resilienza dell’infrastruttura e, al contempo, ridurne drasticamente i consumi energetici. Supportata dalle piattaforme di monitoraggio e gestione DCIM (Data Center Infrastructure Management) EcoStruxure Data Center Expert e Data Center Operation proposte da Schneider Electric, InfoCamere ha ridotto i suoi consumi elettrici di oltre 1 milione di kWh/anno, pari a oltre il 15% dei consumi totali.

Riconoscendo questo rilevante risultato, Silvia Olchini, VP Secure Power di Schneider Electric, ha consegnato il premio a Alberto La Greca, Responsabile della Struttura Servizi Tecnici per Immobili e Impianti di InfoCamere.

Tecno Service: abbattere consumi e emissioni degli edifici nel settore sanitario

Tecno Service S.r.l. si occupa di progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti ed edifici, operando anche in qualità di ESCo, con una particolare attenzione a strutture “sensibili” quali ospedali, aeroporti, residenze sanitarie (RSA) e punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata.

Tecno Service è un partner della rete EcoXpert di Schneider Electric, che riunisce i partner specializzati in soluzioni efficienti e sostenibili, e ha vinto il premio “Sustainability Impact for My Customer” grazie al progetto realizzato per l’azienda sanitaria USL Toscana Ovest, frutto della sua comprovata capacità di supportare i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di decarbonizzazione. Tecno Service ha migliorato l'efficienza energetica e operativa in 13 ospedali, attraverso la digitalizzazione degli impianti meccanici ed elettrici, integrando tutti i siti all'interno della piattaforma di gestione EcoStruxure Building Operations, riducendo complessivamente del 41% le emissioni di CO2.

Nel corso dell’evento, il premio è stato consegnato da Dario Brambilla, VP Marketing Strategico di Schneider Electric a Francesco Saloi, Direttore di Produzione di Tecno Service, e Nicola Bosi, responsabile telecontrollo di Tecno Service.

Dall’Italia al mondo

Grazie agli Schneider Electric Sustainability Impact Awards Schneider Electric assegna un riconoscimento all’ecosistema di clienti e partner, cruciali per la creazione di un mondo più resiliente, sostenibile ed elettrico.

I vincitori per l’Italia partecipano alla competizione mondiale, i cui risultati saranno annunciati il prossimo 3 aprile all’evento globale Paris Innovation Summit di Schneider Electric.

Contatti stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Ivonne Carpinelli, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; ivonne@primapagina.it; cristiana@primapagina.it