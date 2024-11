Schneider Electric main sponsor della Polimi Motorcycle Factory per la stagione 2025

• Una collaborazione che mira a supportare i professionisti di domani e lo sviluppo di progetti innovativi nel settore delle moto elettriche

Stezzano (BG), 6 novembre 2024 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annuncia la sua partecipazione in qualità di main sponsor della Polimi Motorcycle Factory, un team sportivo nato all’interno del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e composto interamente da studenti delle diverse facoltà dell’ateneo.

La sponsorship conferma il costante impegno di Schneider Electric nel supportare il mondo dell’università, in particolare nel mettere conoscenze e competenze al servizio delle generazioni future di professionisti, impegnati in progetti di innovazione orientati alla sostenibilità e alla decarbonizzazione.

In particolare, Schneider Electric supporta la Polimi Motorcycle Factory nell’espansione della propria infrastruttura IT attraverso la consulenza e la fornitura di soluzioni tecniche per la protezione e la continuità dell’alimentazione elettrica in applicazioni critiche dell’officina.

“In Schneider Electric riteniamo che i giovani di oggi saranno i protagonisti dello sviluppo delle tecnologie per una transizione energetica sostenibile. La mobilità elettrica è fondamentale nel percorso di decarbonizzazione e siamo orgogliosi di sostenere un team nato dall’energia e dalle idee degli studenti, che si impegna per sperimentare nuove tecnologie, trovando già un primo banco di prova in cui sviluppare competenze”, ha commentato Chantal Scaccabarozzi, Vice Presidente Risorse Umane di Schneider Electric S.p.A.

Storia e futuro della Polimi Motorcycle Factory

Nato nel 2015 dalla passione per le moto di cinque studenti di Ingegneria Meccanica del Polimi, la Polimi Motorcycle Factory oggi conta oltre 100 studenti e studentesse provenienti da diverse facoltà dell’Ateneo: ingegneria meccanica, energetica, aerospaziale, gestionale, elettrica e civile e scuola di design e architettura.

Questi ragazzi e ragazze applicano e verificano, in uno scenario reale, le conoscenze acquisite durante gli studi per progettare, sviluppare, costruire e assemblare quasi tutte le componenti di due prototipi: uno tradizionale, con motore a combustione interna, e uno elettrico. I prototipi, che gareggiano nelle rispettive categorie, Petrol ed Electric, sono sottoposti a due fasi di valutazione - la prima per il progetto industriale e il business plan e la seconda per le prestazioni in prove statiche e dinamiche - prima di accedere al weekend della competizione internazionale Motostudent, che si tiene presso il Motorland Aragòn FIM Circuit, in Spagna.

Schneider Electric ha deciso si supportare il lavoro di ricerca e sperimentazione della Polimi Motorcycle Factory, convinti che lo sviluppo di questi prototipi per le competizioni in pista rappresentino un laboratorio fondamentale per identificare soluzioni che potranno poi essere applicate anche nei motoveicoli ad uso stradale, aiutando la decarbonizzazione dei trasporti.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.





