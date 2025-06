Scrivere contenuti web ottimizzati per Google Overview AI: la sfida per la SEO

Foggia, 18/06/2025 - Negli ultimi mesi, Google ha introdotto un nuovo formato di risposta nei risultati di ricerca: si chiama Overview AI e rappresenta un’evoluzione dell’esperienza di ricerca, in cui l’intelligenza artificiale genera un riepilogo testuale che risponde direttamente alle domande degli utenti. Questo nuovo spazio, posizionato in alto nella SERP, ha un valore strategico altissimo per la visibilità organica. Per questo motivo, scrivere contenuti che abbiano la possibilità di essere selezionati da Overview AI significa ripensare il proprio modo di comunicare online, integrando chiarezza, precisione informativa e struttura pensata per l’AI. Ma che cos’è esattamente Overview AI e come si può ottimizzare un testo per comparire in questa sezione? Ne parliamo con gli esperti di posizioneuno.it, web agency SEO&Content.

Overview AI e l’ottimizzazione dei contenuti web

Google Overview AI è una funzionalità che riassume automaticamente le informazioni rilevanti relative a una query, restituendo risposte sintetiche generate dall’intelligenza artificiale. È attiva, al momento, su molte ricerche in lingua inglese e in alcuni mercati anche su ricerche italiane, soprattutto per domande complesse, argomenti tecnici o contenuti informativi di largo consumo.

Ottimizzare per Overview AI significa strutturare i propri contenuti web in modo da essere facilmente interpretabili e "riusabili" dall’intelligenza artificiale di Google, che seleziona le porzioni di testo più adatte a rispondere in modo diretto, coerente e affidabile a un bisogno informativo espresso tramite query.

Come confermato dai SEO di PosizioneUno, per posizionarsi su Google Overview AI occorre:

Scrivere in modo diretto, chiaro e informativo Inserire risposte brevi a domande frequenti Strutturare il contenuto con sottotitoli, elenchi e paragrafi ordinati Usare parole chiave long-tail e sinonimi Fornire fonti affidabili e aggiornate Mostrare autorevolezza e competenza nel trattare l’argomento

Il contenuto come risposta

La caratteristica fondamentale dei contenuti che compaiono su Overview è la capacità di rispondere in modo chiaro a domande reali. Google preferisce testi che non girano intorno al punto, ma offrono definizioni, spiegazioni o elenchi pratici in modo diretto e utile. La scrittura deve essere orientata a fornire valore immediato, come farebbe una voce enciclopedica aggiornata ma leggibile, evitando giri di parole, tecnicismi inutili o divagazioni.

Struttura semantica e parole chiave correlate

La forma conta quanto il contenuto. Per essere selezionato da Overview AI, un testo deve essere semanticamente leggibile, ovvero ben strutturato con tag corretti (H1 per il titolo, H2 per i sottotitoli) e deve contenere un uso ragionato di parole chiave primarie e correlate, comprese espressioni long-tail, sinonimi e termini affini all’argomento trattato. L’intelligenza artificiale non si ferma alla keyword, ma valuta l’intero campo semantico. È utile pensare come un motore di ricerca: quale parola chiave rappresenta il concetto, e quali ne rafforzano la comprensione?

L’importanza delle fonti e dell’autorevolezza

Google è molto attento alla qualità e attendibilità delle fonti. Per questo motivo, contenuti con citazioni di studi, riferimenti normativi, dati aggiornati o link a siti autorevoli vengono preferiti. È anche importante che il contenuto dimostri esperienza nel trattare il tema: chi scrive deve apparire credibile, sia attraverso il tono che attraverso i riferimenti.

Scrittura naturale, ma pensata per l’AI

I testi premiati da Overview AI non devono sembrare scritti per un algoritmo, ma per una persona reale. Eppure, la struttura deve essere leggibile anche per l’intelligenza artificiale: risposte brevi alle domande frequenti, paragrafi con informazioni concentrate, elenchi puntati e paragrafi con definizioni sono strumenti potenti, così come l’uso strategico di tabelle e schemi per riassumere concetti.

Google Overview AI rappresenta una nuova sfida per chi crea contenuti, ma anche un’enorme opportunità per chi sa adattare il proprio stile alle esigenze del web di domani. Scrivere pensando al lettore e, allo stesso tempo, al funzionamento dell’intelligenza artificiale, significa prepararsi oggi a un posizionamento che domani sarà sempre più centrale.

PosizioneUno è un’agenzia di comunicazione e digital PR esperta in posizionamento sui motori di ricerca per progetti business avviati e in brand awareness per di business nascenti.

Contatti:

Contatti Stampa: PosizioneUno



COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.