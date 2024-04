Serie A, Inter per la festa scudetto nel derby all’Olimpico sfida da top 4 tra Roma e Bologna

Nerazzurri favoriti a 2,00 per diventare campioni d’Italia di fronte al Milan. Quote favorevoli a De Rossi nello scontro diretto con Thiago Motta: vittoria giallorossa a 2,30

Roma, 19 aprile 2024 - Prima occasione per l’Inter per archiviare definitivamente la pratica scudetto, con cinque giornate di anticipo. E da qualche settimana a Milano non si parla d’altro, perché i festeggiamenti potrebbero arrivare nel posticipo di Serie A di lunedì sera, nel derby contro il Milan. Gli esperti di Planetwin365 credono nella vittoria di Inzaghi e offrono a 2,00 un successo che significherebbe tricolore. Dopo la deludente eliminazione in Europa League contro la Roma, i rossoneri faranno di tutto per rimandare la festa e interrompere la striscia di cinque derby consecutivi persi. Pioli, però, rincorre in quota a 3,58, con il pari fissato a 3,55. Inter (77) e Milan (63) vantano i migliori attacchi del campionato: anche per questo i bookie si aspettano un match da Over 2,5 e Goal, in vantaggio a 1,70 e 1,60 sui segni Under 2,5 e No Goal, proposti a 2,03 e 2,20. Lautaro proverà ad interrompere un digiuno da gol che prosegue dal 28 febbraio: l’argentino è in pole tra i possibili marcatori a 2,45, seguito dal compagno di reparto Thuram a 2,65. Nelle sue quattro sfide di Serie A contro l’Inter, Giroud ha realizzato tre reti: un altro centro vale 3,15, mentre si sale a 3,65 per Leao.

Sempre lunedì, alle 18.30, è in programma un’altra sfida di cartello. All’Olimpico va in scena lo scontro diretto tra Roma e Bologna, tranquillizzate dall’ultimo turno europeo, che ha ufficializzato cinque squadre italiane nella prossima Champions. In caso di vittoria, la Roma si porterebbe ad un solo punto di distanza dal quarto posto occupato dai rossoblù, in attesa di recuperare gli ultimi venti minuti di Udine. Su Planetwin365 De Rossi parte favorito a 2,30, con il segno «2» a 3,10 e il pareggio a 3,30. I giallorossi dovranno confermare la ritrovata vena realizzativa contro un Bologna che ha subito solo una rete nelle ultime quattro di Serie A; i capitolini, inoltre, hanno segnato una sola volta nelle ultime cinque sfide contro il Bologna in campionato. L’Under 2,5, dunque, parte in vantaggio a 1,55 sull’Over 2,5, in lavagna a 2,30. Si attesta a 3,00 l’ipotesi Lukaku marcatore, con Dybala leggermente più alto a 3,50. Tra gli ospiti paga 3,75 un gol di Orsolini o Zirkzee.

Chi potrebbe approfittare della sfida è l’Atalanta, impegnata in trasferta sul campo del Monza, contro cui ha sempre vinto nei tre precedenti in Serie A: bergamaschi favoriti su Planetwin365 a 1,86 contro il 4,01 dei padroni di casa. Juventus e Napoli saranno ospiti di due squadre in piena lotta salvezza. I bianconeri sfidano il Cagliari, reduce da quattro punti contro Atalanta e Inter, mentre gli azzurri sono in scena ad Empoli. Ranieri – tredici punti nelle ultime otto – sogna un altro colpo a una big, ipotesi in lavagna a 5,00; paga 1,75, invece, la vittoria juventina. Quota simile per il Napoli, offerto a 1,69 contro il 4,72 dell’Empoli.

