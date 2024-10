Serie A – Juventus-Parma: la storia spinge i bianconeri verso i tre punti Sommer chiude la porta a Empoli: clean sheet dell’Inter a 2,00 su Sisal.it

Roma, 29 ottobre 2024 – Una in casa con il Parma, l’altra in trasferta a Empoli. Juventus e Inter, protagoniste del Derby d’Italia più pazzo e imprevedibile degli ultimi anni, riprendono la loro rincorsa al Napoli capolista da favorite. I bianconeri ospitano il Parma e vedono i tre punti, per gli esperti Sisal, a 1,40 con il pareggio a 4,50 mentre il blitz emiliano pagherebbe 8 volte la posta. Nonostante le buone prestazioni della formazione di Pecchia, la storia è contro i gialloblù: negli ultimi 13 anni, solo una volta il Parma ha battuto la Juventus e, inoltre, non vince a Torino dal gennaio 2011. L’Over, a 1,72, si fa preferire all’Under, in quota a 2,00: si preannuncia quindi una partita divertente e ricca di reti. Un Ribaltone, come nell’ultimo incrocio, si gioca a 8,25 mentre un gol di testa, dato a 3,00, è assai probabile visto che ne sono stati realizzati ben 4 nei due incroci più recenti. Dusan Vlahovic, primo marcatore a 3,60, è pronto a spaccare il match ma Francisco Conceição, gol o assist a 2,25, vuole prendersi la scena. In casa emiliana, Ange-Yoan Bonny, dopo il rigore fallito contro l’Empoli, cerca riscatto, a 5,00, mentre un assist di Dennis Man si gioca a 7,50.

Proprio l’Empoli è il prossimo avversario dell’Inter che vola al Castellani con in testa solo la vittoria. Gli esperti Sisal offrono a 1,47 il successo dei campioni d’Italia contro 7,00 dell’Empoli mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Sommer vuole riprendere il feeling con i clean sheet, in quota a 2,00, e si affida, oltre che ai compagni di reparto, anche alla storia: i nerazzurri non subiscono reti, al Castellani, dal 2006 quando vennero condannati da un’autorete di Materazzi. Proprio una deviazione nella propria porta pagherebbe 9 volte la posta mentre una rete da fuori area si gioca a 2,50. Occhio poi ad un intervento del VAR, offerto a 3,00. Mehdi Taremi, in gol a 2,50, potrebbe trovare spazio e gol al pari di Davide Frattesi, nel tabellino dei marcatori a 5,00. I padroni di casa si affidano alla giovane coppia offensiva formata da Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito: entrambi appaiati in quota a 5,00.

Il mercoledì di Serie A ha in programma anche il derby lombardo tra Atalanta e Monza con la Dea che vede i tre punti a 1,28 rispetto al 5,50 della divisione della posta mentre il blitz dei ragazzi di Nesta pagherebbe 10 volte la posta. Mateo Retegui, a 1,90, cerca l’ennesima gioia stagionale. Grande equilibrio si preannuncia tra Venezia, a 2,75, e Udinese, successo a 2,70, con il pareggio dato a 3,10. Joel Pohjanpalo, in gol a 3,00, sfida Lorenzo Lucca, a segno a 3,25.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa