Sfatare i tabù: la stomia come opportunità di rinascita e supporto

Dispositivi Convatec all’avanguardia, frutto di innovazione, ricerca e sviluppo hanno rivoluzionato la vita dei pazienti stomizzati. A fare la differenza, anche il programma me+ di Convatec che offre assistenza gratuita e personalizzata, dalla dimissione al ritorno alla vita quotidiana, dispensa informazioni sull’utilizzo dei prodotti, supporto emotivo, consigli nutrizionali e sull’attività fisica e molto altro.

Roma, 7 maggio 2024 - Più di 75mila persone vivono con una stomia, una procedura chirurgica che crea un'apertura artificiale nel tratto digerente o urinario per il passaggio di feci o urine - spesso necessaria a causa di neoplasie o malattie croniche. Grazie agli sforzi delle persone stomizzate, degli loro operatori sanitari che si prendono cura di loro e delle aziende che le supportano con prodotti e servizi per aiutarle a condurre una vita normale - non è più un tabù.

Si è parlato di questo oggi a Roma, nel corso della conferenza stampa "LA STOMIA, TRA CURA E SOSTEGNO ALLA PERSONA – sinergie tra professionisti e pazienti", promossa da Convatec - e organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti in ambito sanitario e nell’industria di settore.

Per scaricare la cartella stampa clicca qui.

Ufficio stampa Motore Sanità

Referenti: 339 645 5255 ; 320 098 1950

comunicazione@motoresanita.it