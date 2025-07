smart #5 debutta in anteprima da Maldarizzi Automotive

Bari, 03/07/2025 . Maldarizzi Automotive annuncia con entusiasmo la presentazione ufficiale della nuova smart #5, il primo SUV full electric del marchio smart, nato dalla joint venture tra Mercedes-Benz e Geely. L’anteprima si terrà venerdi 4 luglio 2025, presso la sede Maldarizzi Automotive di S.S.96 KM 118.600 – 70026 Modugno (BA).

L’evento sarà l’occasione per scoprire in esclusiva il nuovo modello, che conferma la rivoluzione del brand: smart #5 è un SUV di segmento medio 100% elettrico con tecnologie di bordo all’avanguardia e un design robusto che coniuga funzionalità e carattere premium.

Durante la giornata sono previsti:

· Test drive su prenotazione per clienti

· Sessioni one-to-one di approfondimento con i product expert

· Un momento stampa dedicato alle ore 15:00, con la partecipazione dei rappresentanti del brand e del management Maldarizzi Automotive

“Con smart #5 celebriamo una nuova fase della mobilità elettrica: tecnologica, sostenibile e pensata per viaggiare oltre i confini urbani. Siamo orgogliosi di essere tra i primi dealer in Italia a portarla su strada, raccontandola direttamente ai nostri clienti” - Gianni Contegiacomo, Brand Manager smart per Maldarizzi Automotive

L’evento darà il via a un roadshow nelle principali sedi Maldarizzi – da Bari (4/07) a Foggia (10/07), Trani (11/07), Matera (15/07), Taranto (17/07) e Lecce (21/07) – con giornate dedicate al test drive per il pubblico e attività esperienziali in concessionaria. Per prenotare uno slot: https://www.maldarizzi.com/smart-hashtag-5/

