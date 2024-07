Smart Working: come gestire l’archivio cartaceo rimasto in azienda

Milano, 15 Luglio 2024. Negli ultimi anni, lo smart working ha subito una trasformazione significativa, diventando una componente fondamentale del mondo del lavoro moderno. La pandemia di COVID-19 ha accelerato questo cambiamento, portando molte aziende ad adottare modelli di lavoro flessibili per garantire la continuità operativa.

Oggi, le tendenze emergenti nello smart working stanno ridefinendo il modo in cui le aziende e i dipendenti affrontano il lavoro quotidiano.

In questo articolo, esploreremo le principali tendenze che stanno modellando il futuro dello smart working. Vedremo anche come gestire al meglio tutto quello che ha a che fare con l’archiviazione documenti e non solo.

Adozione di modelli ibridi

Una delle tendenze più significative è l'adozione di modelli di lavoro ibridi, che combinano il lavoro remoto con la presenza in ufficio. Questo approccio offre il meglio di entrambi i mondi, permettendo ai dipendenti di beneficiare della flessibilità del lavoro da casa e delle interazioni faccia a faccia in ufficio.

Le aziende stanno sperimentando diverse combinazioni, come il "3-2-2" (tre giorni in ufficio, due giorni da remoto, due giorni liberi) per trovare il giusto equilibrio.

Riduzione degli spazi di ufficio e riorganizzazione degli ambienti di lavoro

nsiderando la necessità di grandi spazi di ufficio. Si sta assistendo a una riduzione degli spazi affittati e a una riorganizzazione degli ambienti di lavoro per creare spazi più flessibili e collaborativi.

Gli uffici stanno diventando hub per incontri, brainstorming e socializzazione, piuttosto che luoghi per il lavoro individuale quotidiano.

La gestione dell'archivio cartaceo diventa una sfida comune per molte aziende, specialmente in un contesto di "smart working" dove l'accesso fisico ai documenti può essere limitato.

SGA offre una serie di soluzioni per la gestione degli archivi cartacei che possono aiutare le aziende a superare queste difficoltà.

Intervenendo con le sue squadre specializzate SGA è in grado di inscatolare , trasferire , indicizzare e conservare i documenti rimasti in azienda in un luogo estremamente sicuro permettendo di consultare in formato digitale quando se ne ha bisogno.

Gestione archivi cartacei nel contesto dello smart working

Nel contesto dello smart working, la gestione degli archivi cartacei richiede soluzioni innovative per garantire che i documenti siano accessibili e ben conservati. L'archiviazione documenti non è solo una questione di spazio fisico, ma anche di sicurezza e accessibilità.

Le aziende devono adottare metodi efficaci di custodia fisica per preservare l'integrità dei documenti cartacei. Questi metodi includono l'uso di scaffalature adeguate, ambienti climatizzati e sistemi di sicurezza avanzati per proteggere i documenti da danni, furti o smarrimenti.

Conservazione documenti cartacei

La conservazione documenti cartacei richiede un'attenzione particolare alle normative vigenti, specialmente per quanto riguarda i documenti fiscali e legali. La durata della conservazione deve essere conforme alle leggi e regolamenti applicabili, che spesso variano a seconda del tipo di documento.

Per esempio, i documenti fiscali devono essere conservati per un periodo specifico che può arrivare fino a dieci anni. Le aziende devono quindi implementare un sistema di conservazione che garantisca la disponibilità e l'integrità dei documenti per tutto il periodo richiesto.

Archivio esterno e remoto

Una soluzione pratica per la gestione degli archivi cartacei nel contesto dello smart working è l'uso di archivi esterni o archivi remoti. Questi servizi offrono la possibilità di conservare i documenti in strutture specializzate, dotate di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Gli archivi esterni permettono di liberare spazio negli uffici e ridurre i costi associati alla gestione interna degli archivi. Inoltre, molti fornitori di archivi remoti offrono anche servizi di digitalizzazione, rendendo i documenti facilmente accessibili attraverso piattaforme online sicure.

Digitalizzazione e gestione archivio

La digitalizzazione dei documenti è una componente essenziale nella gestione degli archivi cartacei in un contesto di smart working. Digitalizzare i documenti permette di accedere rapidamente alle informazioni necessarie senza doversi recare fisicamente in ufficio.

Questo processo implica la scansione dei documenti cartacei e la loro indicizzazione per facilitare la ricerca e il recupero. Le aziende possono così creare un sistema di gestione archivio integrato, che combina la custodia fisica dei documenti con la loro versione digitale. Questo sistema ibrido offre il vantaggio della sicurezza fisica combinata con la praticità dell'accesso digitale.

Conservazione documenti fiscali

La gestione dei documenti fiscali rappresenta una sfida particolare per le aziende, data l'importanza e la sensibilità di tali documenti. La conservazione documenti fiscali deve rispettare rigide normative in termini di durata e modalità di archiviazione.

Le aziende devono garantire che questi documenti siano protetti contro ogni tipo di rischio, includendo la protezione contro incendi, alluvioni e accessi non autorizzati. L'implementazione di soluzioni di conservazione che combinano misure fisiche e digitali offre una protezione ottimale, assicurando la conformità alle normative e la disponibilità continua dei documenti.

Ottimizzazione della gestione degli archivi

L'ottimizzazione della gestione degli archivi cartacei richiede un approccio strategico che integri le migliori pratiche di archiviazione, custodia, digitalizzazione e forse IA. Le aziende devono valutare le proprie esigenze specifiche e adottare soluzioni personalizzate per migliorare l'efficienza operativa.

Questo può includere l'adozione di software di gestione documentale, la formazione del personale sulle migliori pratiche di archiviazione e la collaborazione con fornitori di servizi specializzati.

Un sistema di gestione archivio ben ottimizzato consente di ridurre i costi, migliorare l'accessibilità dei documenti e garantire la sicurezza e la conformità normativa.

