SNAI – Amichevole: Italia, strada in discesa col Venezuela «2» a 1,45, Retegui a 2,75 in cima ai marcatori, poi Lucca

A Fort Lauderdale, gli Azzurri giocano giovedì sera la prima delle due amichevoli in America: pareggio a 4,25, mentre il successo della Vinotinto vale sette volte la posta

Milano, 20 marzo – La marcia di avvicinamento della Nazionale all’Europeo in Germania prosegue dall’altra parte del mondo. Tra giovedì e domenica sera, gli Azzurri negli Stati Uniti affronteranno una doppia amichevole contro Venezuela ed Ecuador. Si parte dalla Vinotinto, avversario mai affrontato dall’Italia: formalmente, la squadra di Spalletti è la seconda nominata, con le quote Snai tutte ovviamente orientate verso il segno «2», in lavagna a 1,45. Se il pareggio paga 4,25, il successo del Venezuela è offerto a sette volte la posta. Sostanziale equilibrio tra l’Under a 1,83 e l’Over a 1,87; il Goal a 2,00, invece, sembra meno probabile del No Goal a 1,70.

Marcatori In testa alla lavagna dei probabili marcatori c’è Mateo Retegui: un gol dell’attaccante del Genoa si gioca a 2,50. A seguire, l’esordiente Lorenzo Lucca (2,75) e il trio formato da Orsolini, Chiesa e Raspadori, tutti a 3,00. Poi Zaccagni a 3,50, Pellegrini e Zaniolo a 3,75, con Rondon primo venezuelano a 4,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434