SNAI – Champions League: Napoli in salita a Barcellona Inter a Madrid: «2» a 2,50, passaggio del turno a 1,30

Dopo l’eliminazione della Lazio, le altre due italiane in corsa cercano l’accesso ai quarti: gli azzurri si giocano a 3,90, la squadra di Inzaghi parte dietro nelle quote per i 90’ ma davanti nell’antepost per la qualificazione

Milano, 11 marzo – Persa la Lazio, eliminata la scorsa settimana dal Bayern Monaco, ci sono altre due speranze italiane di accedere ai quarti di finale di Champions League. Inizia il Napoli, impegnato martedì a Barcellona contro i blaugrana dopo l’1-1 dell’andata al ‘Maradona’. La squadra di Calzona parte in ritardo nelle quote Snai relative ai 90 minuti regolamentari: se gli spagnoli scattano a 1,87, il pareggio – che porterebbe le squadre ai supplementari – si gioca a 3,70, con il «2» poco più su, a 3,90. L’Over a 1,70 lascia presagire una partita con almeno tre gol, ed è opposto all’Under a 2,05; Goal (già uscito all’andata) a 1,60, con l’esito contrario a 2,20. Nella lavagna per i possibili marcatori, testa a testa tra Lewandowski (2,25) e Osimhen (3,00); meno equilibrata, anzi, inclinata dalla parte del Barça, la lavagna per il passaggio del turno, con la qualificazione a 1,37 contro i 3,00 del Napoli.

Inter a Madrid Trasferta spagnola anche per l’altra italiana, l’Inter, ospite dell’Atletico Madrid dopo l’1-0 dell’andata firmato da Marko Arnautovic: quote in equilibrio, quelle per la gara di ritorno, con la capolista della Serie A in leggero vantaggio (2,50 contro 2,90) e il pareggio a 3,25. Se all’andata fu Under, anche per la gara di ritorno il risultato con massimo di due reti segnate si fa preferire (1,75 a 1,95); più marcato il confine tra Goal (1,70) e No Goal (2,00). Lautaro Martinez è il giocatore più indiziato a segnare un gol al Metropolitano (3,00), seguono Morata e Thuram a 3,25. I bookmaker vedono invece Inzaghi nettamente favorito per il passaggio del turno (1,30), con il Cholo Simeone a 3,45.

Antepost L’Inter è al momento la quinta favorita per la vittoria finale, a 9,00; davanti il Manchester City a 2,75, il Real Madrid a 5,50, l’Arsenal e il Bayern a 7,50. Il Napoli, invece, è a 75, al pari del Porto, con il solo Psv Eindhoven ad avere una quota più alta (100).

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434