SNAI – Coppa Italia: Atalanta-Juventus, quote in equilibrio. Gasperini in pole a 2,70, Allegri a 2,80. Supplementari a 3,10

All’Olimpico si gioca la finale tra nerazzurri e bianconeri, con la Dea favorita anche nel testa a testa per chi alzerà il trofeo (1,85 a 1,95). Partita da Under (1.60), Vlahovic e Lookman i marcatori più probabili

Milano, 14 maggio – L’Atalanta per un trofeo che manca da 61 anni (stagione 1962-63), la Juventus per alzarlo per la quindicesima volta. All’Olimpico di Roma, mercoledì sera, si assegna la Coppa Italia, in una finale che nelle quote Snai è in equilibrio pressoché totale. La squadra di Gasperini, nel risultato considerando solo i 90 minuti, parte con una punta di vantaggio, a 2,70; subito dietro la Juve a 2,80, con il pareggio che porterebbe le due finaliste ai supplementari in lavagna a 3,10. Sembra una partita da Under: massimo due gol nei tempi regolamentari a 1,60, con l’Over a 2,20. Parità assoluta, invece, tra Goal e No Goal (1,85).

Marcatori L’Atalanta dovrà a fare a meno dello squalificato Scamacca: le speranze della Dea di andare a segno sono allora legate ad Ademola Lookman, secondo marcatore più probabile a 3,50, alle spalle di Dusan Vlahovic a 3,00. Seguono poi Touré, Milik e Chiesa a 4,00, con un altro terzetto (Kean, De Ketelaere e Koopmeiners) a 4,50. L’1-1 a 5,75 è il risultato esatto con la quota più bassa; seguono l’1-0 a 7,75, lo 0-0 e lo 0-1 a 8,00.

Oltre i 90’ L’Atalanta è favorita anche per la vittoria negli eventuali tempi supplementari: l’«1» (i bergamaschi sono formalmente la squadra di casa) paga 9,75, con il «2» a 10. Ai rigori, invece, l’Atalanta parte a 9,00, con i bianconeri a 9,25. Nel testa a testa su chi alzerà la coppa al cielo di Roma, infine, l’Atalanta conserva un leggero margine a 1,85. Alla Juventus, a 1,95, il compito di ribaltare le previsioni.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it