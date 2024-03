SNAI – Europa League: le italiane puntano l’en plein. La Roma rischia a Brighton (4,00), ma qualificazione blindata

Il Milan dopo il 4-2 di San Siro difende due gol di vantaggio a Praga («2» a 2,15), Atalanta a 1,90 contro lo Sporting. Conference: Fiorentina a bassa quota col Maccabi

Milano, 13 marzo – Quattro squadre su quattro ai quarti di Europa e Conference League? Un’impresa non impossibile per le italiane in campo giovedì. La Roma è la più ‘tranquilla’: i quattro gol di vantaggio sul Brighton sembrano un margine rassicurante per la squadra di De Rossi, che non è comunque favorita nei 90’: se il successo con qualsiasi risultato degli uomini di De Zerbi su Snai paga 1,75, pareggio e altra vittoria romanista sono in lavagna a 4,00, con Over (1,57) e Goal (1,55) nettamente avanti rispetto a Under (2,25) e No Goal (2,35). Ingiocabile (1,00) la quota per il passaggio del turno della Roma, con l’impresa clamorosa del Brighton di ribaltare il risultato dell’andata a 20.

Milan a Praga Discorso analogo a quello della Roma anche per il Milan, che ha due gol da difendere sul campo dello Slavia Praga dopo il 4-2 di San Siro. La qualificazione ai quarti di finale è offerta a 1,07, quella dei cechi a 8,00; limitando il discorso ai 90’, invece, il «2» è in tabellone a 2,15 e si fa preferire al successo dello Slavia a 3,00 e al pareggio a 3,75. Anche in questo caso, come in Brighton-Roma, previsti tanti gol: almeno tre (Over) a 1,60, entrambe le squadre a segno (Goal) a 1,50, con gli esiti opposti a 2,20 e 2,40. Giroud a 2,75 e Okafor a 3,00 i marcatori più probabili.

Atalanta in equilibrio Ripartono dall’1-1 dell’andata, infine, Sporting e Atalanta. Delle tre sfide che vedono impegnate le italiane in Europa League, quella della squadra di Gasperini è la più in bilico, ma su Snai c’è fiducia nei nerazzurri, bancati a 1,90. «X» (3,80) e «2» a 3,60 a distanza ravvicinata, con Scamacca e Lookman a 2,75 principali indiziati a segnare, seguiti dallo spauracchio Gyokeres (3,00). Dea ai quarti a 1,55, portoghesi avanti a 2,40. Nell’antepost vincente, infine, comandano Liverpool (2,25) e Bayer Leverkusen (7,50), seguite da Milan (7,50), Roma (10) e Atalanta (15).

Conference League Dopo il rocambolesco 3-4 sul neutro di Budapest, la Fiorentina in Conference League vuole completare l’opera e accedere ai quarti. Impresa più che probabile, con l’«1» contro gli israeliani del Maccabi Haifa a 1,32, seguito a lunga distanza dal pareggio a 5,25 e dal «2» a 8,75. Un altro Over a 1,55, un altro Goal a 1,87; un massimo di due reti complessive a 2,35, con il No Goal a 1,85. Nel testa a testa per il passaggio del turno che comprende anche supplementari e rigori, infine, Italiano Rasoterra (1,01), con il colpo del Maccabi addirittura a 12.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434