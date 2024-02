SNAI – Europa League: Roma, missione possibile: «1» a 2,10 Il bis del Milan a 2,65, ma i rossoneri hanno gli ottavi in mano

Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di De Rossi affronta il Feyenoord all’Olimpico: passaggio del turno alla portata. Pioli in casa del Rennes difende tre gol di vantaggio. Recupero Serie A: Torino avanti sulla Lazio

Milano, 21 febbraio – Missione ottavi di finale di Europa League per Roma e Milan. Giovedì sera si giocano le gare di ritorno dei playoff, con i rossoneri in casa del Rennes forti del 3-0 dell’andata e i giallorossi che all’Olimpico contro il Feyenoord ripartono dall’1-1 dei primi 90’. Missione possibile per la squadra di De Rossi, favorita nei 90’ regolamentari: il segno «1» su Snai si gioca a 2,10, seguito dal «2» a 3,35 e dal pareggio – che porterebbe la partita ai supplementari – a 3,50. Over a 1,80, Under a 1,90, mentre il Goal a 1,65 si fa preferire al No Goal a 2,10. Lukaku a 2,25 guida la classifica dei probabili marcatori; seguono Gimenez e Dybala a 3,00, Azmoun ed El Shaarawy a 3,50, Pellegrini e Ueda a 4,00. Il risultato dell’andata ha fatto scendere a 1,55 la quota per il passaggio del turno della Roma; il Feyenoord agli ottavi si gioca invece a 2,35.

Milan blindato A Rennes, invece, il Milan parte con un margine rassicurante: i tre gol di vantaggio dell’andata permettono alla squadra di Pioli di gestire il match di ritorno contro i francesi. «1» e «2» viaggiano alla stessa quota (2,65), con il pareggio che sale invece a 3,30. Come nel caso di Roma-Feyenoord, Under (1,80) e Over (1,90) a contatto, con il Goal a 1,70 e il No Goal a 2,05. Il 3-0 da incubo che porterebbe le squadre ai supplementari paga 28 volte la posta; Giroud, invece, comanda a 3,25 il tabellone dei marcatori, seguito da Leao, Terrier e Kalimuendo a 3,75. Quota ingiocabile (1,00) per il passaggio del turno del Milan; la clamorosa rimonta del Rennes paga 20.

Antepost Dopo i primi 90’ della fase a eliminazione diretta, la quota per il Milan vincitore dell’Europa League è scesa da 7,50 a 6,50, con Liverpool (3,00) e Bayer Leverkusen (5,50) sempre avanti. La Roma resta a 15, come l’Atalanta, che entrerà in scena direttamente negli ottavi, così come la Fiorentina in Conference League.

Recupero Giovedì sera si gioca anche un recupero di campionato, quello tra Torino e Lazio: classifica alla mano è uno scontro diretto in zona Europa, con i granata favoriti a 2,45. Se per il pareggio si sale a 2,90, il successo della Lazio – che arriva dalla sconfitta interna con il Bologna – paga 3,25.

