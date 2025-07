SNAI –Europeo femminile: Italia, ostacolo Inghilterra sulla strada verso la finale. A 5,75 un’altra impresa nei 90’

Milano,21 luglio– La Nazionale femminile sta facendo innamorare l’Italia intera. Le ragazze guidate da Andrea Soncin, ancora impegnate nell’Europeo in Svizzera, vogliono continuare nel loro straordinario cammino ma, dopo l’impresa contro la Norvegia firmata dalla doppietta di Cristiana Girelli, si troveranno di fronte le campionesse in carica dell’Inghilterra. Le quote Snai, a differenza del quarto contro le norvegesi, stavolta non sorridono alle Azzurre: una vittoria nei 90 minuti che varrebbe la qualificazione alla finale si gioca a 5,75, con l’Inghilterra favorita a 1,50 e il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 4,25. Pochi dubbi, almeno in lavagna, sul fatto che sarà una partita con tanti gol: Over (nei 90 minuti) a 1,60 e Goal a 1,70 opposti all’Under a 1,70 e al No Goal a 2,05.

Passaggio del turno In salita anche l’offerta per il passaggio del turno: inglesi in finale a 1,22, con le Azzurre che rispondono a 4,00.

Marcatrici Molte delle speranze dell’Italia sono nei piedi di Cristiana Girelli, decisiva con una doppietta contro la Norvegia: un altro gol dell’attaccante della Juventus a 4,25 (mentre il titolo di capocannoniera è a 10), seguita da Michela Cambiaghi a 4,50. Nell’Inghilterra occhio ad Alessia Russo, chiare origini italiane: è lei la principale indiziata per una rete, a 2,35.

Antepost L’Italia, a 15, resta in coda alla lavagna antepost per la vittoria dell’Europeo, al pari della Germania. Domina la Spagna a 1,70 con l’Inghilterra a 3,50. Ma la Nazionale non ha alcuna intenzione di fermarsi.

