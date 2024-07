SNAI –Europeo: Spagna-Inghilterra la finale più probabile Francia e Olanda inseguono a 3,15 e 3,20

Tra martedì e mercoledì si giocano le semifinali, con la squadra di De La Fuente e quella di Southgate che partono avanti nelle quote per i 90 minuti: spagnoli a 2,65, inglesi a 2,60

Milano, 8 luglio–Se l’Europeo dell’Italia è finito da tempo, tra martedì e mercoledì si giocano le semifinali, con in palio due posti per la finale di domenica a Berlino. Si comincia da Monaco con Spagna-Francia, e con le Furie Rosse che arrivano dalla vittoria ai supplementari contro i padroni di casa della Germania. Le quote Snai sono dalla parte degli spagnoli, favoriti a 2,65 per il successo nei 90 minuti regolamentari: se per il pareggio si sale a 2,90, il successo francese (segno «2») paga 3,15. Almeno nelle previsioni, e considerando che i Bleus sono arrivati alla semifinale senza aver segnato neanche un gol su azione, l’Under a 1,50 è nettamente più probabile dell’Over a 2,50, con il No Goal a 1,77 che si fa preferire al Goal a 2,00. Tra i possibili marcatori, guidano Mbappé e Morata a 3,50, seguiti da un foltissimo gruppo di giocatori a 5,00: Joselu, Oyarzabal, Nico Williams, Perez, Ferran Torres, Thuram e Yamal.

Mercoledì La seconda semifinale è quella di Dortmund tra Olanda e Inghilterra. La squadra di Southgate, dopo la sconfitta di tre anni fa in finale contro l’Italia, ha ancora la possibilità di salire sul trono d’Europa, ed è avanti nelle quote: il successo inglese già nei primi 90 minuti vale 2,60, con il pareggio che ha la stessa offerta del segno «X» di Spagna-Francia(2,90) e la qualificazione degli Oranje alla finale senza aspettare supplementari o rigori bancata a 3,20. Anche per Olanda-Inghilterra, stesse quote per Under e Over (1,50 e 2,50) e Goal e No Goal (2,00 e 1,77), ma un solo leader nella lavagna dei possibili marcatori, Harry Kane: un gol dell’attaccante del Bayern Monaco paga 3,00, dietro di lui Toney (3,75), Depay, Gakpo e Watkins (4,50).

Antepost Con sole tre partite rimaste prima della fine dell’Europeo, è la Spagna la squadra maggiormente indiziata per alzare il trofeo a Berlino: il titolo delle Furie Rosse a 2,75 si fa preferire rispetto ai 3,50 per l’Inghilterra, ai 3,75 per la Francia e ai 6,00 per l’Olanda, che però ha un suo giocatore in testa alle quote per il capocannoniere. Gakpo re dei bomber paga 2,75, poi una voragine fino a Kane (7,00), Dani Olmo (8,00) e al georgiano Mikautadze (8,50 ma già eliminato).

