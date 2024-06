SNAI – Formula 1: la Ferrari ci riprova in Canada. Il bis di Leclerc a 4,50, ma davanti c’è sempre Verstappen

Dopo lo splendido successo a Montecarlo, il monegasco arriva carico a Montreal: alle spalle di Charles e del leader del mondiale (1,65) c’è Norris a 5,50

Milano, 7 giugno – La gioia di Charles Leclerc e della Ferrari dopo il trionfo di Montecarlo è ancora negli occhi dei tifosi della Rossa. Il Mondiale si sposta in Canada, a Montreal, con Leclerc che vorrebbe dare continuità al successo ‘casalingo’ per provare a riaprire una stagione che dopo le prime gare sembrava chiusa a favore di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull parte avanti nelle quote Snai per la gara di domenica, a 1,65: Leclerc insegue a 4,50, con Norris terzo incomodo a 5,50. Poi una voragine, fino a Piastri (15) e Sainz (20). Se la Ferrari di Leclerc sul podio si gioca a 1,50 e quella di Sainz a 3,50, la possibilità che entrambe le Rosse si piazzino tra i primi tre è offerta a 4,25.

Qualifiche e libere Gerarchie simili per le qualifiche: Verstappen è il favorito per la pole position (1,85), con Leclerc a 4,50, Norris a 5,50 e Piastri che in questo caso scende a 8,00. Per le prove libere, infine, l’olandese guida a 3,00, con Leclerc a 5,50.

Antepost Non sembra comunque esserci storia nelle antepost per il titolo mondiale: l’ultimo aggiornamento vede Verstappen quasi ingiocabile a 1,15, ma Leclerc si è rifatto sotto a 5,50. E chissà che dopo Montreal il distacco non possa diminuire ancora…

