SNAI – Formula 1: via in Bahrain, guida sempre Verstappen. Lontanissimo Leclerc: il primo successo a 6,50

Il Mondiale riparte con un grande favorito, l’olandese della Red Bull: il primo posto nel primo Gran Premio della stagione paga 1,35, il quarto titolo consecutivo a 1,20. Il monegasco insegue nell’antepost a 7,50

Milano, 28 febbraio 2024 – Il Mondiale di Formula 1 riparte dal Bahrain con il solito grande favorito e con nessuno in grado di contrastarlo: c’è Max Verstappen in testa a tutte le quote Snai, sia per la gara di apertura della stagione che per il titolo mondiale, che per l’olandese sarebbe il quarto consecutivo. Il primo posto sotto la bandiera a scacchi nella gara in programma sabato si gioca a 1,35, con Charles Leclerc primo inseguitore a 6,50. In doppia cifra Perez (10) e un poker formato da Norris, Sainz, Hamilton e Russell, tutti a 20. Non sembra esserci storia neanche nella lavagna per le qualifiche (Verstappen a 1,75, Leclerc a 3,00, Sainz a 5,50) e in quella per le prove libere (Max a 2,25, Charles a 3,50, con Sainz ancora terzo a 6,50).

Antepost Verstappen, in attesa del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari previsto per la stagione 2025, non sembra avere rivali neanche per il titolo mondiale, a poche ore dal via, vale solo 1,20, con Leclerc a 7,50 e la coppia Norris-Hamilton addirittura a 15. Poca storia anche nel Mondiale Costruttori: Red Bull a 1,15, Ferrari a 5,50. Visto il dominio dell’olandese, Snai quota anche l’opzione ‘Vincente senza Verstappen’: Perez a 2,25 parte in leggero vantaggio su Leclerc a 2,75. A 1,85, infine, l’Over 15,5 come numero di vittorie stagionali per Verstappen. Chi lo fermerà?

